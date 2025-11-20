Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество
20 ноября 2025 14:59Школу №1 в Кстове отремонтируют капитально за 176 млн рублей
20 ноября 2025 14:29Поезда из Нижнего Новгорода в Киров хотят сделать ежедневными
20 ноября 2025 14:23Эн+ получил "платину" в рейтинге лучших работодателей России Forbes
20 ноября 2025 14:16Нижегородский министр Владимир Тужилин пополнил ряды резервистов
20 ноября 2025 14:03В России стартовал всероссийский экологический конкурс "Зелёный зачёт"
20 ноября 2025 13:34ЗМЗ снова оштрафовали за загрязнение почвы на полигоне под Балахной
20 ноября 2025 13:20Нижегородская мэрия передумала продавать здание на Большой Покровской
20 ноября 2025 12:50Современный транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
20 ноября 2025 12:30Депутаты и соцучастковые оценили модернизацию Нижегородской станции аэрации
20 ноября 2025 12:00Мемориальную доску герою СВО открыли в нижегородской школе №97
Общество

Школу №1 в Кстове отремонтируют капитально за 176 млн рублей

20 ноября 2025 14:59
Школу №1 в Кстове отремонтируют капитально за 176 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

В Кстове запланирован масштабный капитальный ремонт здания средней школы №1 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

По его данным, заказчиком выступает МАОУ "СШ №1". Работы оцениваются в 176,2 млн рублей. В рамках проекта предусмотрены подготовительные работы, капитальный ремонт конструкций, инженерных и слаботочных систем, внутренняя отделка помещений, пусконаладочные мероприятия, а также вывоз строительного мусора и сдача исполнительной документации. Приемка объекта намечена на период с 15 по 30 июля 2027 года.

Подрядчика выберут по итогам конкурса, заявки на участие принимаются до 8 декабря 2025 года. Победителя определят 11 декабря.

Ранее сообщалось, что в Урене завершается масштабный капитальный ремонт коррекционной школы-интерната.

Теги:
капремонт Кстово Школы
