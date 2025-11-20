Школу №1 в Кстове отремонтируют капитально за 176 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

В Кстове запланирован масштабный капитальный ремонт здания средней школы №1 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

По его данным, заказчиком выступает МАОУ "СШ №1". Работы оцениваются в 176,2 млн рублей. В рамках проекта предусмотрены подготовительные работы, капитальный ремонт конструкций, инженерных и слаботочных систем, внутренняя отделка помещений, пусконаладочные мероприятия, а также вывоз строительного мусора и сдача исполнительной документации. Приемка объекта намечена на период с 15 по 30 июля 2027 года.

Подрядчика выберут по итогам конкурса, заявки на участие принимаются до 8 декабря 2025 года. Победителя определят 11 декабря.

Ранее сообщалось, что в Урене завершается масштабный капитальный ремонт коррекционной школы-интерната.