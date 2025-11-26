Машинисту тепловоза из Дзержинска грозит 20 лет за госизмену Происшествия

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Гособвинение запросило для машиниста тепловоза из Дзержинска Дмитрия Савина, внесенного в перечень террористов, 20 лет лишения свободы по обвинению в государственной измене, пропаганде терроризма и хранении оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо основного наказания, прокурор предложил назначить Савину штраф в размере 320 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на 1,5 года. Также прокуратура попросила передать в доход государства изъятые по делу мобильный телефон и видеокамеру.

Напомним, что Савин был задержан 15 марта 2024 года. По данным следствия, он распространял антивоенные листовки, содержащие куар-код со ссылкой на сайт подпольного террористического движения "Атеш", которое причастно к диверсиям и терактам на территории России.

В мобильном телефоне задержанного обнаружили фотографии листовок, размещенных на остановках, фонарных столбах и в электричке. Следствие также утверждает, что мужчина "разведывал объекты силовых структур" в Нижегородской области и передавал полученные данные участнику иностранной террористической организации, с которым переписывался под ником Виктория на украинском языке.

В материалах дела упоминаются фотографии здания российского батальона и видео полицейского участка в Дзержинске. При обыске на даче обвиняемого был найден боевой 9-мм патрон от пистолета Макарова.

Савину предъявлены обвинения по статьям 275 ("Государственная измена"), 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или пропаганда терроризма") и 222 ("Незаконное хранение оружия") УК РФ.

Судебный процесс начался в Нижнем Новгороде в конце мая, однако в июне дело было передано на рассмотрение военного суда Москвы. Подсудимый вину не признает. Его адвокат попросил суд оправдать Савина "за отсутствием состава преступления". В прениях сторон обвиняемый заявил, что его действия не связаны с терроризмом, а "помыслы чисты", поэтому просил закрыть уголовное дело и прекратить преследование.

Ранее сообщалось, что нижегородец попал под уголовку о госизмене за перевод крипты украинским боевикам.

Также напомним, что военный суд приговорил физика-ядерщика из Сарова к 18 годам за госизмену.