Происшествия

Военный суд приговорил физика-ядерщика из Сарова к 18 годам за госизмену

09 октября 2025 08:19 Происшествия
Военный суд приговорил физика-ядерщика из Сарова к 18 годам за госизмену

Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении Руслана Шадиева, инженера-исследователя 1-й категории Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области). Его признали виновным по статьям "Государственная измена" и "Содействие террористической деятельности" в части финансирования.

Как пишет "Коммерсант-Приволжье", в 2023 году Шадиев перевел со своего криптокошелька 1,2 тысячи рублей легиону "Свобода России" и "Русскому добровольческому корпусу" (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). Часть суммы, как указано в приговоре, была направлена проекту "Идите лесом" (в 2025 году признан иностранным агентом), помогавшему уклоняться от объявленной в России частичной мобилизации.

За перечисления в криптовалюте запрещенным организациям суд назначил 18 лет лишения свободы: первые четыре года — в тюрьме, оставшиеся 14 — в колонии строгого режима.

В суде Шадиев просил о снисхождении. Он утверждал, что поступил опрометчиво, не знал о включении указанных структур в реестр террористических и полагал, что помогает людям в трудной ситуации.

Чтобы загладить вину, родственники осужденного продали имущество и перечислили несколько миллионов рублей на поддержку СВО. Апелляция оставила суровый приговор без изменений.

Защита заявила о намерении обжаловать решение в Военной коллегии Верховного суда РФ.

Госизмена Саров Терроризм
