В России призвали запретить микрокредитные ипотечные организации

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой заменить микрокредитные ипотечные организации системой строительных сберкасс. По его мнению, это позволит россиянам эффективнее решать жилищные проблемы.

Миронов в беседе с 360.ru отметил, что строительные сберкассы предлагают более прозрачный и контролируемый механизм накопления средств на покупку жилья. Граждане заключают договор о сбережении и вносят деньги в общий фонд под низкие проценты. После накопления необходимой суммы они могут взять целевой жилищный займ по фиксированной низкой ставке, например, до 3% годовых.

Миронов также подчеркнул, что микрокредитные ипотечные организации представляют риск как для заёмщиков, так и для регионов. Он выразил опасения, что рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, предназначенных для субсидирования таких программ. Это, в свою очередь, увеличит финансовую нагрузку на региональные бюджеты.

Напомним, нижегородцы тратят на платёж по ипотеке более 56% от зарплаты. Размер типичного платежа составляет порядка 75 тысяч рублей, а средняя сумма кредита достигает 4 млн рублей. Причём только 13,6% нижегородских семей могут взять жильё в ипотеку.