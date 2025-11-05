Нижегородцы тратят на платеж по ипотеке более 56% от зарплаты

Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Экономика

05 ноября 2025 11:32 Экономика
Нижегородская область заняла 44-е место всероссийского рейтинга доступности ипотечных платежей.

По данным исследования, проведенного аналитиками РИА Новости, нижегородцы в среднем тратят на ежемесячные выплаты по ипотеке 56,9% своего дохода. Размер типичного платежа составляет порядка 75 тысяч рублей, а средняя сумма кредита достигает 4 млн рублей.

Для сравнения, в целом по стране на оплату ипотеки россияне в 2025 году направляют около 48,8% своей зарплаты. Средний ежемесячный платеж по стране — 80,8 тысячи рублей, а сумма кредита — 4,6 миллиона. При этом в 2024 году доля ипотечных платежей составляла 54% от заработка, а в 2023 году — 44%, что указывает на устойчивую тенденцию к росту финансовой нагрузки.

Лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера. На первом месте — Чукотский автономный округ, где на ипотеку уходит лишь 23,5% зарплаты, а средний платеж составляет 82,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе показатель составляет 28%, а в Республике Ингушетия — 28,4%, при этом ежемесячный платеж в Ингушетии существенно ниже и равен 20,9 тысячи рублей.

В десятку лучших по доступности ипотеки также вошли Чеченская Республика, Магаданская и Мурманская области, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Камчатский край и Республика Саха (Якутия).

Худшие показатели зафиксированы в Республике Калмыкия, где ипотечный платеж в среднем превышает доход на 14,8%, то есть составляет 114,8% от заработной платы. Также в конце списка оказались Республика Дагестан и Северная Осетия, где на выплаты по ипотеке уходит почти 90% ежемесячного дохода.

Напомним, с начала года нижегородцы взяли более 7 тысяч ипотечных кредитов. 

Сообщалось также, что зарплаты нижегородцев могут вырасти до 100 000 рублей к 2028 году. Региональные власти прогнозируют рост экономики до 3,1%. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных