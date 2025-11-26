Правительство РФ с 2026 года начнёт планомерную борьбу с неуплатой налогов Экономика

Власти России планируют в 2026 году приступить к реализации масштабного проекта, направленного на снижение уровня теневой экономики и борьбу с налоговыми уклонениями. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета Федерации, передаёт 360.ru.

Силуанов отметил, что новый комплекс мер будет сосредоточен на секторах экономики, где наблюдается наиболее высокий уровень уклонения от налоговых обязательств. В частности, это касается отраслей с высокой долей наличных расчетов, таких как оптовая и розничная торговля.



По словам министра, правительство уже подготовило детализированный документ, который определит конкретные шаги по сокращению теневого оборота. Основные направления работы будут включать усиление контроля за соблюдением налогового законодательства, повышение прозрачности финансовых операций и создание условий, при которых уклонение от уплаты налогов станет менее выгодным.

Силуанов также подчеркнул, что все необходимые законодательные изменения будут утверждены до конца текущего года, что позволит начать практическую реализацию проекта в следующем году. Министр выразил уверенность, что эти меры помогут не только увеличить поступления в бюджет, но и создать более благоприятные условия для развития легального бизнеса.