Налоговые ставки уравняют для жителей Нижнего Новгорода и Кстова Экономика

С 2027 года жители Нижнего Новгорода и Кстова будут платить одинаковые налоги на имущество и землю, сообщает pravda-nn.ru.

Сейчас налоговая ставка на недвижимость в Кстовском округе составляет 0,2%. В Нижнем Новгороде этот показатель в течение последних десяти лет варьировался от 0,1% до 0,3% в зависимости от кадастровой стоимости объекта.

С целью унификации налоговой системы на территории объединённого муниципалитета с 2027 года будет введена единая ставка — 0,2% для объектов стоимостью до 50 млн рублей, пояснили в департаменте экономразвития администрации Нижнего Новгорода. При этом сумма налога для собственников не сможет увеличиваться более чем на 10% в год, независимо от роста кадастровой стоимости или изменения ставки.

В качестве примера специалисты привели расчёт налога для владельца квартиры площадью 33,4 кв. метра в новостройке Советского района. В 2026 году налог составит 610,5 рубля. В 2027 году, несмотря на изменение ставки, сумма увеличится на 61,1 рубль и составит 671,6 рубля.

На федеральном уровне по-прежнему действуют налоговые льготы для 15 категорий граждан. Кроме того, местные власти установят дополнительные послабления ещё для шести категорий. Для нижегородцев перечень льгот останется прежним, а кстовчане смогут воспользоваться новыми мерами поддержки. Среди них — инвалиды III группы, малоимущие семьи и родственники военнослужащих по призыву.

Ставки по земельному налогу изменений не претерпят. Помимо федерального вычета на 6 соток, в Нижнем Новгороде будет действовать местная льгота — полное освобождение от уплаты налога для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Для жителей Кстова, начиная с 2027 года, взамен прежних льгот будет предусмотрена адресная компенсация уплаченного земельного налога.

Ранее глава Нижнего Новгорода заявил, что слияние с Кстовом даст новые возможности для развития городского округа.

Напомним, в июне 2025 года Кстовский округ был упразднен как самостоятельное муниципальное образование, поскольку вошел в состав Нижнего Новгорода.