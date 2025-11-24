Водитель без прав насмерть сбил школьницу в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: УГИБДД России по Нижегородской области

Вечером 1 ноября в Московском районе произошло смертельное ДТП. Об инциденте в городском ОГИБДД рассказали 24 ноября.

По данным правоохранителей, около 21:05 на улице Черняховского 26-летний водитель автомобиля Mercedes сбил 15-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу в неположенном месте, однако в зоне видимости находился регулируемый пешеходный переход.

Как выяснилось, водитель не имел водительского удостоверения, так как был лишён права управления транспортными средствами.

В результате ДТП ребёнок получил тяжёлые травмы. Девочку срочно доставили в больницу, но спасти её не удалось — она скончалась в медучреждении.

