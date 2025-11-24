Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Водитель без прав насмерть сбил школьницу в Нижнем Новгороде

24 ноября 2025 12:40 Происшествия
Водитель без прав насмерть сбил школьницу в Нижнем Новгороде

Фото: УГИБДД России по Нижегородской области

Вечером 1 ноября в Московском районе произошло смертельное ДТП. Об инциденте в городском ОГИБДД рассказали 24 ноября.

По данным правоохранителей, около 21:05 на улице Черняховского 26-летний водитель автомобиля Mercedes сбил 15-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу в неположенном месте, однако в зоне видимости находился регулируемый пешеходный переход.

Как выяснилось, водитель не имел водительского удостоверения, так как был лишён права управления транспортными средствами.

В результате ДТП ребёнок получил тяжёлые травмы. Девочку срочно доставили в больницу, но спасти её не удалось — она скончалась в медучреждении.

Ранее сообщалось, что трое человек пострадали и один погиб в ДТП на Бору.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных