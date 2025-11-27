Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Общество

За рассылку интимных фото предложили ввести административную ответственность

27 ноября 2025 16:50 Общество
За рассылку интимных фоток предложили ввести административную ответственность

Фото: с сайта ru.freepik.com

Депутаты от партии "Новые люди" направили обращение к главе Минюста Константину Чуйченко с инициативой о введении административной ответственности за рассылку изображений интимного содержания без предварительного согласия получателя. Об этом сообщил 360.ru.

Парламентарии обратили внимание на растущую проблему, с которой сталкиваются россиянки — распространение непристойных изображений. Женщины жалуются на получение таких сообщений как в личных переписках в социальных сетях, так и в общественных местах, например, в метро. У многих это вызывает у них сильный стресс и дискомфорт, однако мало кто обращается с этой проблемой в правоохранительные органы, сомневаясь в эффективности привлечения отправителя к ответственности.

Законодательство России лишь частично регулирует подобные ситуации. Суды иногда квалифицируют рассылку дикпиков как распространение порнографии после проведения сложной экспертизы.

Поэтому депутаты предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой нормой, которая будет предусматривать ответственность за отправку интимных изображений без согласия получателя, если это не является уголовным преступлением.

Авторы инициативы считают, что это поможет защитить права граждан и предотвратить подобные нарушения в будущем.

Теги:
Безопасность Социальные сети Штраф
