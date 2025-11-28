Нижегородские католики добились возврата храма на Студеной

Фото:
Историческое здание на улице Студёной в Нижнем Новгороде официально вернули в собственность католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии. Об этом сообщает издание pravda-nn.ru.
Акт передачи был подписан 26 ноября. Ключи от объекта уже вручены представителям прихода.
Настоятель храма Георгий Кромкин рассказал, что первым этапом станет проведение инженерного и технического обследования здания. После этого специалисты займутся восстановлением систем отопления, водоснабжения и электроснабжения.
По словам священнослужителя, при разработке архитектурной концепции планируется воссоздать исторический облик храма, каким он был в 1910-х годах. Проектные работы займут несколько месяцев, а реализация инженерно-строительного этапа, по предварительным оценкам, продлится около года.
