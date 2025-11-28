Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Общество

Нижегородские католики добились возврата храма на Студеной

28 ноября 2025 15:18 Общество
Нижегородские католики добились возврата храма на Студеной

Фото: Александр Воложанин

Историческое здание на улице Студёной в Нижнем Новгороде официально вернули в собственность католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии. Об этом сообщает издание pravda-nn.ru.

Акт передачи был подписан 26 ноября. Ключи от объекта уже вручены представителям прихода.

Настоятель храма Георгий Кромкин рассказал, что первым этапом станет проведение инженерного и технического обследования здания. После этого специалисты займутся восстановлением систем отопления, водоснабжения и электроснабжения.

По словам священнослужителя, при разработке архитектурной концепции планируется воссоздать исторический облик храма, каким он был в 1910-х годах. Проектные работы займут несколько месяцев, а реализация инженерно-строительного этапа, по предварительным оценкам, продлится около года.

Ранее сообщалось, что британский экс-депутат и лидер Рабочей партии Джордж Галлоуэй восхитился собором Александра Невского на Стрелке в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что британский экс-депутат и лидер Рабочей партии Джордж Галлоуэй восхитился собором Александра Невского на Стрелке в Нижнем Новгороде.

