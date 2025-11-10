Митрополит Георгий провел крещение шестерых младенцев в нижегородском соборе Общество

Фото: Глеб Пушменков

В Спасском Староярмарочном соборе Нижнего Новгорода 9 ноября состоялось торжественное крещение шести младенцев. Таинство совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии.

Крещение приняли две девочки и четыре мальчика. После завершения обряда владыка Георгий обратился к родителям и крестным с напутственным словом, подчеркнув важность духовного рождения, которое происходит через таинство Крещения.

Митрополит поздравил собравшихся с этим значимым событием и напомнил, что крестные берут на себя особую ответственность — быть духовными наставниками детей на пути к вере.

"Поздравляю и родителей, и крестных. Желаю, чтобы в ваших семьях всегда царили мир и благополучие", — отметил архиерей в своем обращении.

В знак поддержки молодые семьи получили памятные подарки от Нижегородской епархии и АНО "Институт демографического развития".

Директор института Евгений Журавлев отметил, что участие митрополита Георгия в крещении третьих детей в семьях отражает стремление к укреплению духовных и семейных ценностей.

