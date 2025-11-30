Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Мокрый снег и слабый минус ждут Нижний Новгород в начале декабря

30 ноября 2025 14:09 Общество
Фото: Кира Мишина

Мокрый снег и небольшой минус ждут жителей Нижнего Новгорода в первую неделю декабря, гласит прогноз сервиса "Яндекс Погода". 

В понедельник, 1 декабря, воздух прогреется до +3 градусов. Будет облачно, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с. Атмосферное давление - на уроне 754 мм ртутного столба. Ночью прогнозируется +2 градуса (по ощущениям -1 градус). 

Во вторник, 2 декабря, нижегородцев также ждет пасмурная погода без дождей и снега. Днем столбики термометров покажут всего +1 градус, а ночью похолодает до -1. Порывы юго-западного ветра будут достигать 3 м/с. Атмосферное давление - 753 мм ртутного столба. 

В среду, 3 декабря, будет холодно с самого утра. По данным синоптиков, утром ожидается -1 градус. Но днем и вечером установится нулевая температура. А к ночи снова придет легкий минус. Ветер подует с запада со скоростью 1-2 м/с. Атмосферное давление будет в пределах 755-757 мм ртутного столба. 

Осадки ожидаются в четверг, 4 декабря. Снег с дождем возможны во второй половине дня с сохранением ночью. Днем по прогнозу до -4 градусов, а ночью до -3. Ветер западный, 2 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. 

Не обойдется без дождя со снегом и в пятницу, 5 декабря. Но уже в первой половине дня. При этом утром и днем будет 0 градусов, к ночи похолодает до -2 градусов. В течение дня ветер будет дуть с разных направлений: сначала с запада, потом с северо-запада, а под конец дня с юга. Атмосферное давление - 756-757 мм ртутного столба. 

В первые декабрьские выходные будет холодно и сыро. В субботу по прогнозу максимум -2 градуса, но ощущаться будет как -4... -6 градусов. Осадков не предвидится. Зато в воскресенье нижегородцев снова ждет мокрый снег и до -2 градусов (по ощущениям -6... -7). 

Напомним, что зима в приволжской столице начнется с сильных магнитных бурь. 

Сообщалось также, что, по данным Гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в декабре в Нижегородской области ожидается на уровне -9 градусов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных