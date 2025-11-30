Нижегородскому экс-полицейскому дали условку за избиение задержанного Происшествия

Фото: Нижегородский областной суд

В Нижегородской области вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, который применил силу к задержанному, сообщили в облсуде.

Инцидент произошел 23 марта. Полицейский, находясь при исполнении, незаконно использовал спецсредство для ограничения подвижности в отношении мужчины, задержанного за административное правонарушение. После этого он несколько раз ударил его руками и ногами. Кроме физического насилия, полицейский повредил личный телефон пострадавшего. Ущерб оценили в пять тысяч рублей.

В ходе разбирательства обвиняемый признал вину. Борский горсуд квалифицировал его действия как превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (пункты "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ).

Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы условно, установив испытательный срок на три года. Также бывшему полицейскому запрещено в течение двух лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.

Кроме того, он лишен звания "старшина полиции" и обязан выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей морального вреда.

