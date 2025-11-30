Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
30 ноября 2025 21:33Нижегородскому экс-полицейскому дали условку за избиение задержанного
30 ноября 2025 16:00117 дел о фальшивых регистрациях фирм направили в нижегородские суды
30 ноября 2025 14:50Нижегородец потерял 80 000 рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе
30 ноября 2025 11:12Жуткое ДТП в Нижегородской области: погиб один человек, пострадали трое
30 ноября 2025 10:57"Капустная" миллиардерша выслушала приговор в Нижнем Новгороде
29 ноября 2025 18:00Бастрыкин заинтересовался нарушением прав многодетных в поселке Гидроторфе
29 ноября 2025 16:34Грузовик насмерть сбил женщину в Кстовском районе
29 ноября 2025 15:46Бастрыкин поручил проверить сообщения о насилии над детьми в детсаду Городца
29 ноября 2025 13:50Студент из Кстова вовлек одногруппника в мошенничество с банковскими картами
29 ноября 2025 12:50Массовое ДТП произошло на улице Рябцева в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородскому экс-полицейскому дали условку за избиение задержанного

30 ноября 2025 21:33 Происшествия
Нижегородскому экс-полицейскому дали условку за избиение задержанного

Фото: Нижегородский областной суд

В Нижегородской области вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, который применил силу к задержанному, сообщили в облсуде. 

Инцидент произошел 23 марта. Полицейский, находясь при исполнении, незаконно использовал спецсредство для ограничения подвижности в отношении мужчины, задержанного за административное правонарушение. После этого он несколько раз ударил его руками и ногами. Кроме физического насилия, полицейский повредил личный телефон пострадавшего. Ущерб оценили в пять тысяч рублей.

В ходе разбирательства обвиняемый признал вину. Борский горсуд квалифицировал его действия как превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (пункты "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ).

Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы условно, установив испытательный срок на три года. Также бывшему полицейскому запрещено в течение двух лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.

Кроме того, он лишен звания "старшина полиции" и обязан выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей морального вреда.

Ранее сообщалось, что бывшая заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОП №2 УМВД по городу Елена Вавилова получила 3 года и 1 месяц лишения свободы за превышение полномочий. Доказано, что она прикрывала предпринимательницу Галину Сидарок, которая использовала труд мигрантов-нелегалов на своей фабрике. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский г.о. насилие Полиция
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных