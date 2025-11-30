Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
30 ноября 2025 10:57"Капустная" миллиардерша выслушала приговор в Нижнем Новгороде
29 ноября 2025 18:00Бастрыкин заинтересовался нарушением прав многодетных в поселке Гидроторфе
29 ноября 2025 16:34Грузовик насмерть сбил женщину в Кстовском районе
29 ноября 2025 15:46Бастрыкин поручил проверить сообщения о насилии над детьми в детсаду Городца
29 ноября 2025 13:50Студент из Кстова вовлек одногруппника в мошенничество с банковскими картами
29 ноября 2025 12:50Массовое ДТП произошло на улице Рябцева в Нижнем Новгороде
29 ноября 2025 09:11Сильный пожар тушат пожарные в Сормове
29 ноября 2025 07:00Нижегородская пенсионерка за три встречи с аферисткой отдала 3,6 млн рублей
28 ноября 2025 19:29Приставы освободили квартиру от нижегородки-должницы и десятков кошек
28 ноября 2025 18:40Замглава некоммерческой организации задержан за взятку в Нижнем Новгороде
Происшествия

"Капустная" миллиардерша выслушала приговор в Нижнем Новгороде

30 ноября 2025 10:57 Происшествия
Капустная миллиардерша выслушала приговор в Нижнем Новгороде

Фото: Нижегородский областной суд

Владелица компании "Эхо" (торговая марка "Белоручка") Галина Сидарок выслушала приговор по делу об организации нелегальной миграции 29 ноября, сообщает программа "Кстати" (16+). 

Предпринимательница построила успешный и прибыльный бизнес на продаже квашеной капусты, которая экспортировалась в российские города и за границу. На капусте бизнесвумен заработала миллиарды, за что ее включили в список Forbes. 

Летом 2024 года Сидарок задержали сотрудники нижегородского УФСБ. Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ - организация незаконной миграции. Оказалось, что на ее фабрике трудились иностранные граждане, не имеющие разрешительных документов, то есть нелегалы. Также в деле фигурировала замначальника отдела по вопросам миграции ОП №2 УМВД Нижнего Новгорода Елена Вавилова, которую обвинили в превышении должностных полномочий. 

Установлено и доказано, что владелица бренда "Белоручка" нанимала мигрантов-нелегалов, а Вавилова предупреждала ее о грядущих проверках во избежание наказания и при необходимости покрывала, ограничиваясь лишь штрафами. 

В апреле 2025 года расследование было завершено, материалы поступили для рассмотрения в суд. 

29 ноября состоялось вынесение приговора обеим. Сидарок получила наказание в виде трех лет лишения свободы условно. А Вавилова - три года и один месяц лишения свободы с запретом занимать должности в полиции. 

Добавим, что комментировать решение суда миллиардерша отказалась. "У меня нет слов. Все вопросы к адвокатам", - отрезала она. Что до Вавиловой, то еще до вынесения приговора она заявила телевизионщикам, что не признает свою вину. Ее бывшие коллеги сказали, что она будет обжаловать приговор. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Миграция Приговор
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2025 16:48ФСБ выявила еще один канал легализации мигрантов в Нижегородской области
11 сентября 2025 17:09Почти 4,5 тысячи мигрантов-нелегалов внесены в реестр в Нижегородской области
05 августа 2025 19:20Мигрантов из Турции и Габона выдворили из Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных