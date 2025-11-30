"Капустная" миллиардерша выслушала приговор в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Нижегородский областной суд

Владелица компании "Эхо" (торговая марка "Белоручка") Галина Сидарок выслушала приговор по делу об организации нелегальной миграции 29 ноября, сообщает программа "Кстати" (16+).

Предпринимательница построила успешный и прибыльный бизнес на продаже квашеной капусты, которая экспортировалась в российские города и за границу. На капусте бизнесвумен заработала миллиарды, за что ее включили в список Forbes.

Летом 2024 года Сидарок задержали сотрудники нижегородского УФСБ. Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ - организация незаконной миграции. Оказалось, что на ее фабрике трудились иностранные граждане, не имеющие разрешительных документов, то есть нелегалы. Также в деле фигурировала замначальника отдела по вопросам миграции ОП №2 УМВД Нижнего Новгорода Елена Вавилова, которую обвинили в превышении должностных полномочий.

Установлено и доказано, что владелица бренда "Белоручка" нанимала мигрантов-нелегалов, а Вавилова предупреждала ее о грядущих проверках во избежание наказания и при необходимости покрывала, ограничиваясь лишь штрафами.

В апреле 2025 года расследование было завершено, материалы поступили для рассмотрения в суд.

29 ноября состоялось вынесение приговора обеим. Сидарок получила наказание в виде трех лет лишения свободы условно. А Вавилова - три года и один месяц лишения свободы с запретом занимать должности в полиции.

Добавим, что комментировать решение суда миллиардерша отказалась. "У меня нет слов. Все вопросы к адвокатам", - отрезала она. Что до Вавиловой, то еще до вынесения приговора она заявила телевизионщикам, что не признает свою вину. Ее бывшие коллеги сказали, что она будет обжаловать приговор.