Нижегородцев предостерегли от покупок билетов на фейковых сайтах

Перед новогодними праздниками в сети активизировались мошенники, создающие фейковые сайты для продажи билетов на ёлки, спектакли и праздничные представления. Об этом предупредили специалисты Объясняем.рф совместно с Киберполицией России.
Аферисты запускают сайты-двойники популярных билетных платформ, размещают на них узнаваемые логотипы, фальшивые отзывы и яркие призывы: "Успей купить билет!", "Лучшие места!", "Самая низкая цена!".
Ссылки на такие ресурсы распространяются через соцсети и мессенджеры. После оплаты пользователь либо получает недействительный QR-код, либо не получает ничего.
– на нем нет ничего, кроме предложения купить билеты;
– отсутствуют юридические данные, ИНН, контакты, оферта, политика конфиденциальности;
– указаны только формы обратной связи или почты на бесплатных сервисах;
– оплата идёт переводом на карту физлица или сторонней организации;
– нет даты обновления сайта или признаков авторства.
Важно помнить: даже если сайт оказался первым в поисковой выдаче, это не гарантирует его надёжность.
– покупайте билеты только на проверенных сайтах с защищенным соединением (в адресной строке должны быть https и значок замка);
– проверяйте дату создания сайта — мошеннические живут недолго;
– используйте бесплатные сервисы проверки: например, Yandex Site Status Check или Google Safe Browsing.
Ранее сообщалось, что билеты на балет "Щелкунчик" (0+) в Нижнем Новгороде стоят от 800 до 8000 рублей.
