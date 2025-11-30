Нижегородцев предостерегли от покупок билетов на фейковых сайтах Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Перед новогодними праздниками в сети активизировались мошенники, создающие фейковые сайты для продажи билетов на ёлки, спектакли и праздничные представления. Об этом предупредили специалисты Объясняем.рф совместно с Киберполицией России.

Аферисты запускают сайты-двойники популярных билетных платформ, размещают на них узнаваемые логотипы, фальшивые отзывы и яркие призывы: "Успей купить билет!", "Лучшие места!", "Самая низкая цена!".

Ссылки на такие ресурсы распространяются через соцсети и мессенджеры. После оплаты пользователь либо получает недействительный QR-код, либо не получает ничего.

Как распознать сайт-подделку:

– на нем нет ничего, кроме предложения купить билеты;

– отсутствуют юридические данные, ИНН, контакты, оферта, политика конфиденциальности;

– указаны только формы обратной связи или почты на бесплатных сервисах;

– оплата идёт переводом на карту физлица или сторонней организации;

– нет даты обновления сайта или признаков авторства.

Важно помнить: даже если сайт оказался первым в поисковой выдаче, это не гарантирует его надёжность.

Чтобы не стать жертвой мошенников:

– покупайте билеты только на проверенных сайтах с защищенным соединением (в адресной строке должны быть https и значок замка);

– проверяйте дату создания сайта — мошеннические живут недолго;

– используйте бесплатные сервисы проверки: например, Yandex Site Status Check или Google Safe Browsing.

Ранее сообщалось, что билеты на балет "Щелкунчик" (0+) в Нижнем Новгороде стоят от 800 до 8000 рублей.