Нижегородская экобиеннале признана лучшим креативным событием года

02 декабря 2025 09:48 Культура и отдых
Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Первая Международная биеннале экологического искусства (0+), прошедшая в Нижнем Новгороде и завершившаяся в ноябре, стала победителем престижной премии Russian Creative Awards. Выставку признали главным креативным событием года, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Биеннале победила в номинации "Креативное событие", обойдя в финале Международный музыкальный конкурс "Интервидение" и фестиваль "Театральный бульвар – 2025", который этим летом проходил в Москве.

Напомним, первая международная биеннале экологического искусства проходила в Нижнем Новгороде с 18 апреля по 20 ноября 2025 года. На выставках и проектах было  представлено более 110 современных художников из 45 стран.

Губернатор отметил, что в разных точках города были представлены инсталляции, видеоарт, фотографии, живопись, графика и скульптуры. За полгода выставки посетили более 173 тысяч человек.

Глава региона поблагодарил всех, кто помог реализовать проект.

"Во-первых, это, наверное, самая главная и авторитетная премия сейчас в стране в области креативного искусства и креативных индустрий. И для нас это, с одной стороны, финал большого пути и успех очень дорогого сердцу проекта. Это всегда очень приятно, и вызывает какое-то ощущение внутренней справедливости. А с другой стороны — это начало нового, это основа для движения вперед. Международная биеннале у нас была первой, и наша главная задача, чтобы первая не стала последней, и чтобы вторая была еще круче", — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область завоевала 24 награды на Международной премии в сфере событийного туризма.

