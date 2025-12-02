Исторический дом купца Рязанова продают в Городце за 4 млн рублей Культура и отдых

В Городце Нижегородской области продают дом, построенный в начале XX века известным купцом Исааком Рязановым. За объект культурного наследия регионального значения просят почти 4 млн рублей. Об этом сообщает АНО "АСИРИС".

Здание располагается на улице Дмитрия Маслова, 9. Это одноэтажный деревянный дом, возведённый представителем знаменитой династии Рязановых — Исааком Павловичем. Он был доверенным лицом своего тестя Михаила Лапшина, крупного старообрядческого пароходчика и основателя акционерного общества "Хива", появившегося в 1910 году.

Архитектура дома отличается симметричной планировкой. Внутри сохранились просторные деревянные сени, тамбур и веранда. Особую ценность представляют оригинальные элементы интерьера — старинные двери, карнизы на потолках и четыре печи.

Фасад здания украшен пилястрами и антаблементом с декоративным орнаментом, что подчёркивает историческую значимость постройки.

Площадь здания составляет 146,7 кв. метров, а общий объем земельного участка с домом - 2,3 тысячи кв. м.

Заявки для участия в торгах принимают до 16 декабря включительно, а электронный аукцион назначен на 22 декабря.

