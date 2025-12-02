Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
02 декабря 2025 14:40Исторический дом купца Рязанова продают в Городце за 4 млн рублей
02 декабря 2025 09:48Нижегородская экобиеннале признана лучшим креативным событием года
02 декабря 2025 09:34Айрат Тухватуллин временно продолжит руководить Нижегородским оперным театром
02 декабря 2025 07:00Демонтаж ДК имени Ленина начался в Нижнем Новгороде
01 декабря 2025 19:16Сезон катания на коньках стартовал в нижегородских парках
01 декабря 2025 17:59На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь
01 декабря 2025 17:45Директор нижегородской оперы Тухватуллин получил новую должность
01 декабря 2025 15:15Дом купца Заплатина в Нижнем Новгороде внесли в реестр ОКН
01 декабря 2025 10:16Захар Прилепин предложил создать альтернативу Нобелевской премии
01 декабря 2025 09:58Зуб динозавра продают за 12 млн в Нижнем Новгороде: что думает эксперт
Культура и отдых

Исторический дом купца Рязанова продают в Городце за 4 млн рублей

02 декабря 2025 14:40 Культура и отдых
Исторический дом купца Рязанова продают в Городце за 4 млн рублей

Фото: АНО "АСИРИС"

В Городце Нижегородской области продают дом, построенный в начале XX века известным купцом Исааком Рязановым. За объект культурного наследия регионального значения просят почти 4 млн рублей. Об этом сообщает АНО "АСИРИС".

Здание располагается на улице Дмитрия Маслова, 9. Это одноэтажный деревянный дом, возведённый представителем знаменитой династии Рязановых — Исааком Павловичем. Он был доверенным лицом своего тестя Михаила Лапшина, крупного старообрядческого пароходчика и основателя акционерного общества "Хива", появившегося в 1910 году.

Архитектура дома отличается симметричной планировкой. Внутри сохранились просторные деревянные сени, тамбур и веранда. Особую ценность представляют оригинальные элементы интерьера — старинные двери, карнизы на потолках и четыре печи.

Фасад здания украшен пилястрами и антаблементом с декоративным орнаментом, что подчёркивает историческую значимость постройки.  

Площадь здания составляет 146,7 кв. метров, а общий объем земельного участка с домом - 2,3 тысячи кв. м.

Заявки для участия в торгах принимают до 16 декабря включительно, а электронный аукцион назначен на 22 декабря.

Ранее стало известно, что в Лыскове продают два ОКН.

Напомним также, что дом купца Заплатина в Нижнем Новгороде включили в реестр нижегородских ОКН.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АСИРИС Городец ОКН
Поделиться:
Новости по теме
27 октября 2025 18:56"Лавка Чудесъ" открылась в историческом здании в Городце
17 октября 2025 08:00Реставрация общежития-ОКН в центре Нижнего Новгорода получила одобрение
04 октября 2025 10:55Обновленный Дом Эвениуса открылся в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных