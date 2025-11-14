Нижегородская область внедрит цифровой контроль межрегиональных автобусов Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородская область станет одним из первых регионов России, где внедрят систему цифрового контроля для межрегиональных автобусных рейсов. Масштабный эксперимент запланирован на период с 15 января по 1 ноября 2026 года, рассказал генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич в интервью ТАСС. Он охватит 32 региона.

Новая система позволит перевести процесс согласования маршрутов в полностью цифровой формат. Благодаря этому сроки необходимых процедур сократятся более чем в два раза — с 63 до 33 дней.

Пассажиры также ощутят прямую выгоду от нововведения: они смогут убедиться в легальности перевозчика.

Платформа будет интегрирована с сервисом "Народный контроль".

Эксперимент направлен на очистку рынка перевозок от недобросовестных компаний. Ожидается, что система создаст стимул для работы легальных предприятий, заинтересованных в оказании качественных услуг.

