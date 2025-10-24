ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Общество

Несколько остановок перенесли в Нижнем Новгороде

24 октября 2025 12:25 Общество
Несколько остановок перенесли в Нижнем Новгороде

Фото: Анастасия Назарова

В Нижнем Новгороде изменили расположение нескольких остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

В ведомстве отметили, что корректировки направлены на повышение безопасности дорожного движения.

Так, остановочные пункты "Улица Артельная" для трамваев №№ 5 и 18 перенесены:

• в направлении площади Лядова — на 50 метров к дому № 34Б по улице Пушкина;

• в сторону Мызы — на 70 метров к дому № 21 по той же улице.

Также изменилось расположение остановок "Учебный центр" для автобусов №№ 28, 62, 80 и 82:

• в направлении улицы Бекетова место посадки перенесено на 40 метров назад, теперь оно находится напротив дома № 23А по улице Нартова;

• в сторону Анкудиновского шоссе — на 70 метров назад, к дому № 21.

Корректировки внесены и в расположение остановок "Улица Медицинская".

Для трамваев №№ 5 и 19, следующих в сторону Мызы, площадку перенесли на 70 метров вперед — к домам №№ 29 и 31 по улице Нартова.

Для автобусов №№ 28, 62, 80 и 82, направляющихся к улице Бекетова, остановку сдвинули на 30 метров назад — теперь пассажиры будут ждать транспорт напротив дома № 29 по улице Нартова.

Ранее сообщалось, что новый электробусный маршрут обещают запустить в Нижнем Новгороде в 2026 году. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

