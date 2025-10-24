Несколько остановок перенесли в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде изменили расположение нескольких остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
В ведомстве отметили, что корректировки направлены на повышение безопасности дорожного движения.
Так, остановочные пункты "Улица Артельная" для трамваев №№ 5 и 18 перенесены:
• в направлении площади Лядова — на 50 метров к дому № 34Б по улице Пушкина;
• в сторону Мызы — на 70 метров к дому № 21 по той же улице.
Также изменилось расположение остановок "Учебный центр" для автобусов №№ 28, 62, 80 и 82:
• в направлении улицы Бекетова место посадки перенесено на 40 метров назад, теперь оно находится напротив дома № 23А по улице Нартова;
• в сторону Анкудиновского шоссе — на 70 метров назад, к дому № 21.
Корректировки внесены и в расположение остановок "Улица Медицинская".
Для трамваев №№ 5 и 19, следующих в сторону Мызы, площадку перенесли на 70 метров вперед — к домам №№ 29 и 31 по улице Нартова.
Для автобусов №№ 28, 62, 80 и 82, направляющихся к улице Бекетова, остановку сдвинули на 30 метров назад — теперь пассажиры будут ждать транспорт напротив дома № 29 по улице Нартова.
Ранее сообщалось, что новый электробусный маршрут обещают запустить в Нижнем Новгороде в 2026 году.
