В Госдуме предложили компенсировать ущерб от мошенников при покупке квартиры Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Лидер партии "Новые люди" Вячеслав Даванков предложил председателю Верховного суда Российской Федерации Игорю Краснову разработать меры для защиты добросовестных покупателей квартир, пострадавших от мошенничества. Об этом сообщило издание 360.ru.

Даванков указал на рост случаев квартирного мошенничества в России, при которых страдают как покупатели, так и продавцы. По его словам, проблема заключается в правовой неопределённости, возникающей при расторжении сделок.

Суды, как правило, защищают права продавцов, признавая сделки недействительными, однако не всегда обязуют их вернуть деньги покупателю. Это происходит потому, что средства уже были переведены мошенникам. В результате добросовестный покупатель, который проверил все документы и оплатил квартиру, остается без жилья и денег.

Даванков предложил подготовить разъяснения для судов, которые позволят компенсировать покупателям стоимость квартиры за счет мошенников, если их удастся установить. В случае, если мошенники не будут найдены, ответственность за возврат средств должна быть возложена на продавца.

Напомним, в последнее время в Госдуму поступает много жалоб на мошенничество на рынке вторичной недвижимости. В связи с этим депутаты начали рассматривать возможность введения так называемого "периода охлаждения" для сделок с квартирами. Такой механизм защитит граждан от мошенников и даст продавцам и покупателям дополнительную уверенность в безопасности сделки.