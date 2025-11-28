Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2025 14:42ГУММиД: контракты на строительство метро в Нижнем Новгороде продлят
28 ноября 2025 14:20Дожди и облачность ждут нижегородцев в последние выходные ноября
28 ноября 2025 14:04Девелопер из Краснодара получил второй участок под КРТ в Новинках
28 ноября 2025 13:52Трасса автобусов №47 в Нижнем Новгороде изменится с 1 декабря
28 ноября 2025 13:40Магнитные бури накроют Нижний Новгород в начале декабря
28 ноября 2025 13:29В Госдуме обсуждают введение "периода охлаждения" для сделок с недвижимостью
28 ноября 2025 13:08Бесплатное протезирование упростили для нижегородцев
28 ноября 2025 12:55Всероссийский Конгресс наблюдателей объединил около 700 участников со всей России
28 ноября 2025 12:16Росприроднадзор нашел новые нарушения на Нижегородской станции аэрации
28 ноября 2025 11:07Евгений Люлин призвал решить проблему "разливаек"
Общество

В Госдуме обсуждают введение "периода охлаждения" для сделок с недвижимостью

28 ноября 2025 13:29 Общество
В Госдуме обсуждают введение периода охлаждения для сделок с недвижимостью

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В последнее время в Госдуму поступает много жалоб на мошенничество на рынке вторичной недвижимости. В связи с этим депутаты начали рассматривать возможность введения так называемого "периода охлаждения" для сделок с квартирами. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передаёт 360.ru.

Россияне начали сталкиваться с ситуациями, когда после завершения сделки и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жильё новым собственникам. Чаще всего это происходит из-за того, что продавец оказывается под воздействием мошенников, которые вынуждают его отдать деньги. В результате честные покупатели теряют и деньги, и квартиру. Чаще всего главными фигурантами таких схем становятся пожилые люди.

Росреестр сообщил, что в 2024 году аннулировано более 3 тысяч сделок с участием пенсионеров. За последние два года количество аннулированных сделок из-за мошенничества увеличилось на 20%.

Вячеслав Володин отметил, что количество обращений по поводу мошенничества на рынке недвижимости растёт, и необходимо принять меры для защиты добросовестных приобретателей и продавцов жилья. Предлагается ввести "период охлаждения" в 7 дней, в течение которого продавец сможет обдумать сделку. Деньги покупателя будут на отдельном счёте до её завершения.

Такой механизм защитит граждан от мошенников и даст продавцам и покупателям дополнительную уверенность в безопасности сделки.

Теги:
Мошенничество Недвижимость Пенсионеры
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных