В Госдуме обсуждают введение "периода охлаждения" для сделок с недвижимостью Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В последнее время в Госдуму поступает много жалоб на мошенничество на рынке вторичной недвижимости. В связи с этим депутаты начали рассматривать возможность введения так называемого "периода охлаждения" для сделок с квартирами. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передаёт 360.ru.

Россияне начали сталкиваться с ситуациями, когда после завершения сделки и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жильё новым собственникам. Чаще всего это происходит из-за того, что продавец оказывается под воздействием мошенников, которые вынуждают его отдать деньги. В результате честные покупатели теряют и деньги, и квартиру. Чаще всего главными фигурантами таких схем становятся пожилые люди.

Росреестр сообщил, что в 2024 году аннулировано более 3 тысяч сделок с участием пенсионеров. За последние два года количество аннулированных сделок из-за мошенничества увеличилось на 20%.

Вячеслав Володин отметил, что количество обращений по поводу мошенничества на рынке недвижимости растёт, и необходимо принять меры для защиты добросовестных приобретателей и продавцов жилья. Предлагается ввести "период охлаждения" в 7 дней, в течение которого продавец сможет обдумать сделку. Деньги покупателя будут на отдельном счёте до её завершения.

Такой механизм защитит граждан от мошенников и даст продавцам и покупателям дополнительную уверенность в безопасности сделки.