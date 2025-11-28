Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2025 13:52Трасса автобусов №47 в Нижнем Новгороде изменится с 1 декабря
28 ноября 2025 13:40Магнитные бури накроют Нижний Новгород в начале декабря
28 ноября 2025 13:29В Госдуме обсуждают введение "периода охлаждения" для сделок с недвижимостью
28 ноября 2025 13:08Бесплатное протезирование упростили для нижегородцев
28 ноября 2025 12:55Всероссийский Конгресс наблюдателей объединил около 700 участников со всей России
28 ноября 2025 12:16Росприроднадзор нашел новые нарушения на Нижегородской станции аэрации
28 ноября 2025 11:07Евгений Люлин призвал решить проблему "разливаек"
28 ноября 2025 10:50Т2 внедрила бесплатного голосового ассистента для защиты от спама и телефонного мошенничества
28 ноября 2025 10:15Филиал ПАО "Россети" усилил конструкции семи ключевых энерготранзитов в Нижегородской области
28 ноября 2025 10:07"Мышиную" лихорадку выявили в Арзамасском районе
Общество

Магнитные бури накроют Нижний Новгород в начале декабря

28 ноября 2025 13:40 Общество
Магнитные бури накроют Нижний Новгород в начале декабря

Фото: сгенерировано нейросетью

Жителей Нижнего Новгорода в начале зимы ожидает период повышенной геомагнитной активности. Об этом сообщает портал my-calend.ru.

Первая малая магнитная буря прогнозируется уже 30 ноября. Ее интенсивность может достичь 4 баллов по шкале геомагнитных возмущений.

Ситуация начнет ухудшаться вечером 1 декабря. По предварительным данным, геомагнитные колебания сохранятся до 4 декабря включительно. В этот период ожидается серия бурь, сила которых может достигать 5 баллов.

После этого геомагнитное поле начнет постепенно приходить в норму.

Однако в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пояснили, что точно спрогнозировать развитие ситуации затруднительно. Активность на той стороне Солнца сейчас выглядит более выраженной, чем на обращенной к Земле.

Единственным способом наблюдения за солнечной активностью на невидимой стороне остается метод, основанный на анализе плазменных волн — гелиосейсмология.

Медики советуют метеочувствительным людям быть особенно внимательными к своему самочувствию в этот период. Возможны головные боли, скачки артериального давления, раздражительность и нарушения сна.

Чтобы снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм, рекомендуется избегать переутомления, ограничить стрессовые нагрузки и соблюдать режим отдыха.

Ранее сообщалось, что звездопад смогут увидеть нижегородцы 5 декабря.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Медицина и здоровье Погода
Поделиться:
Новости по теме
16 октября 2025 08:39Популяризатор науки Бритов рассказал, почему активность Солнца резко повысилась
01 октября 2025 18:33Учёный Богачёв рассказал, может ли влиять полярное сияние на самочувствие людей
26 июля 2025 09:00Нижегородцы переживают более двух тысяч магнитный бурь за жизнь
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных