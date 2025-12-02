ДТП с 17 пострадавшими на М-12 под Арзамасом заинтересовало прокуратуру Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

ДТП с двумя автобусами на трассе М-12 "Восток" под Арзамасом заинтересовало прокуратуру Нижегородской области.

Авария произошла около села Костылиха вечером 2 декабря. По данным правоохранителей, на трассе столкнулись шесть автомобилей (по версии полиции - 4).

Как сообщалось ранее, госпитализированы 14 человек, в том числе один ребенок. Троим оказали помощь на месте происшествия.

Действия аварийных служб и правоохранительных органов на месте контролирует прокурор Арзамаса Андрей Мохров.

Прокуратуре предстоит оценить исполнение требований законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров.