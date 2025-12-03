Закон о праве бойцов СВО на повторное обучение в колледжах приняли в Госдуме Общество

3 декабря Госдума на пленарном заседании одобрила в двух чтениях законопроект, предоставляющий участникам спецоперации возможность повторно получить среднее профессиональное образование по выбранной специальности или другой профессии бесплатно. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передаёт 360.ru.

Володин подчеркнул, что вопрос переобучения и трудоустройства военнослужащих после завершения службы является одним из ключевых.

"Со своей стороны мы должны создавать все условия для этого", — отметил он.

Также Володин напомнил, что с начала специальной военной операции Госдума приняла 148 законодательных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

В сопроводительных материалах к законопроекту указано, что среди военнослужащих значительное количество специалистов рабочих профессий, которые после возвращения нуждаются в поиске новой работы или переквалификации.

