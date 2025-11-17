В Госдуме предложили запретить сокращать бойцов СВО с работы на "гражданке" Общество

Глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, направленный на улучшение трудовых гарантий для участников специальной военной операции. Пояснительная записка к этому документу оказалась в распоряжении редакции 360.ru.

Законопроект касается граждан, которые были мобилизованы, заключили контракт с Минобороны или стали добровольцами, а после службы вернулись на прежнее место работы.

По мнению парламентария, в текущем Трудовом кодексе существует пробел: социальные гарантии для участников СВО не распространяются на тех, чей трудовой договор был приостановлен из-за призыва или направления на службу в войска нацгвардии.

Из-за этого люди, вернувшиеся на работу после службы, не получают дополнительной защиты и могут быть уволены в случае сокращения штата на общих основаниях.

Нилов считает такую ситуацию несправедливой. По его словам, СВО и частичная мобилизация стали тяжёлым испытанием для тех, кто защищает страну. Поэтому государство, по его мнению, должно обеспечить таким сотрудникам максимальную поддержку.

Законопроект предлагает предоставить всем этим категориям работников преимущественное право остаться на работе при сокращении штата.

Ярослав Нилов уверен, что такие поправки позволят обеспечить дополнительные социальные гарантии для граждан, выполнявших задачи в особых условиях. Они также создадут правовые предпосылки для их успешной социализации и продемонстрируют признание государством особых заслуг этих граждан.

Как сообщалось ранее, мобилизованным нижегородцам сохранят рабочие места до конца 2025 года, соответствующие поправки в свой указ о частичной мобилизации внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.