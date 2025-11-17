Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Последние новости рубрики Общество
17 ноября 2025 12:31В Госдуме предложили запретить сокращать бойцов СВО с работы на "гражданке"
17 ноября 2025 12:00Нижегородцев предупредили об опасности злоупотребления антибиотиками
17 ноября 2025 11:45Восстановление Дома Чардымова и Дома Самгина близится к завершению
17 ноября 2025 10:49Терапия для особенных детей: юные нижегородцы с ОВЗ посетили дельфинарий
17 ноября 2025 10:38Нижегородцы купили противовирусных препаратов на 773,5 млн рублей
17 ноября 2025 10:02Демонтаж старых трамвайных путей на Зеленском съезде завершен на 90%
17 ноября 2025 09:44Гигантского сома обнаружили нижегородские дайверы в глубинах Оки
17 ноября 2025 08:00Новую улицу построят в Новинках
16 ноября 2025 17:52Два лося подрались в Борском районе — видео
16 ноября 2025 15:53Памятник ликвидаторам Чернобыльской аварии установят в Сарове
Общество

В Госдуме предложили запретить сокращать бойцов СВО с работы на "гражданке"

17 ноября 2025 12:31 Общество
В Госдуме предложили запретить сокращать бойцов СВО с работы на гражданке

Глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, направленный на улучшение трудовых гарантий для участников специальной военной операции. Пояснительная записка к этому документу оказалась в распоряжении редакции 360.ru.

Законопроект касается граждан, которые были мобилизованы, заключили контракт с Минобороны или стали добровольцами, а после службы вернулись на прежнее место работы.

По мнению парламентария, в текущем Трудовом кодексе существует пробел: социальные гарантии для участников СВО не распространяются на тех, чей трудовой договор был приостановлен из-за призыва или направления на службу в войска нацгвардии.

Из-за этого люди, вернувшиеся на работу после службы, не получают дополнительной защиты и могут быть уволены в случае сокращения штата на общих основаниях.

Нилов считает такую ситуацию несправедливой. По его словам, СВО и частичная мобилизация стали тяжёлым испытанием для тех, кто защищает страну. Поэтому государство, по его мнению, должно обеспечить таким сотрудникам максимальную поддержку.

Законопроект предлагает предоставить всем этим категориям работников преимущественное право остаться на работе при сокращении штата.

Ярослав Нилов уверен, что такие поправки позволят обеспечить дополнительные социальные гарантии для граждан, выполнявших задачи в особых условиях. Они также создадут правовые предпосылки для их успешной социализации и продемонстрируют признание государством особых заслуг этих граждан.

Как сообщалось ранее, мобилизованным нижегородцам сохранят рабочие места до конца 2025 года, соответствующие поправки в свой указ о частичной мобилизации внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

