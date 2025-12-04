Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2025 14:28Никита Шангин: "Индексация страховых пенсий стала практикой государства"
04 декабря 2025 14:15Россельхознадзор нашел 290 тысяч тонн сомнительного зерна в Нижегородской области
04 декабря 2025 13:45Нижегородская прокуратура добилась ускоренного изъятия активов Дзепы
04 декабря 2025 13:26"Сочувствую ей, но не оправдываю": Лавричев о предполагаемой соучастнице
04 декабря 2025 13:07Проект ОМК "Мой путь" реализуют в Выксе
04 декабря 2025 12:45Предполагаемая соучастница Лавричева Светлана Смирнова признала вину в суде
04 декабря 2025 12:30Роскомнадзор ограничил работу FaceTime на территории РФ
04 декабря 2025 12:05Онкологи ФМБА проведут бесплатный прием для нижегородцев
04 декабря 2025 11:42"Обвинением я представлен злым гением": последнее слово Олега Лавричева в суде
04 декабря 2025 11:08Мобильный интернет ускорили в Арзамасе
Общество

"Сочувствую ей, но не оправдываю": Лавричев о предполагаемой соучастнице

04 декабря 2025 13:26 Общество
Сочувствую ей, но не оправдываю: Лавричев о предполагаемой соучастнице

Фото: Анастасия Назарова

Бывший председатель думы Нижнего Новгорода и экс-генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев прокомментировал признание вины своей бывшей подчинённой Светланы Смирновой.

"С пониманием отношусь к позиции Смирновой, потому что она, наверное, испытала некое давление. Я ей глубоко сочувствую, но не оправдываю", — передает слова Лавричева корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Смирнова, ранее возглавлявшая юридический отдел АПЗ, полностью признала свою вину в рамках дела против Лавричева. Лавричев, в свою очередь, считает, что следствие было проведено поверхностно, а обвинения не подкреплены достаточными доказательствами.

Напомним, Лавричев был арестован весной прошлого года по подозрению в растрате. Позднее в деле появились дополнительные эпизоды, и он досрочно сложил свои депутатские полномочия.

Следствие обвиняет бывшего спикера нижегородской думы в растрате, мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путём. Общий ущерб от действий фигуранта оценивается более чем в 60 млн рублей.

Гособвинение запросило для Лавричева 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Для Смирновой — 4 года условно. Сегодня суд огласит приговор.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Олег Лавричев Суд Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных