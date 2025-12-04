"Сочувствую ей, но не оправдываю": Лавричев о предполагаемой соучастнице Общество

Фото: Анастасия Назарова

Бывший председатель думы Нижнего Новгорода и экс-генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев прокомментировал признание вины своей бывшей подчинённой Светланы Смирновой.

"С пониманием отношусь к позиции Смирновой, потому что она, наверное, испытала некое давление. Я ей глубоко сочувствую, но не оправдываю", — передает слова Лавричева корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Смирнова, ранее возглавлявшая юридический отдел АПЗ, полностью признала свою вину в рамках дела против Лавричева. Лавричев, в свою очередь, считает, что следствие было проведено поверхностно, а обвинения не подкреплены достаточными доказательствами.

Напомним, Лавричев был арестован весной прошлого года по подозрению в растрате. Позднее в деле появились дополнительные эпизоды, и он досрочно сложил свои депутатские полномочия.

Следствие обвиняет бывшего спикера нижегородской думы в растрате, мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путём. Общий ущерб от действий фигуранта оценивается более чем в 60 млн рублей.

Гособвинение запросило для Лавричева 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Для Смирновой — 4 года условно. Сегодня суд огласит приговор.