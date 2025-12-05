Сильная магнитная буря придет в Нижний Новгород 13 декабря

Фото:
Жителей Нижнего Новгорода предупредили о приближении мощной магнитной бури, которая ожидается 13 декабря. Согласно данным портала my-calend.ru, геомагнитное возмущение достигнет уровня в пять баллов.
Специалисты отмечают, что в такие периоды особенно уязвимыми становятся люди с метеозависимостью. Возможны головные боли, головокружение, ухудшение самочувствия, эмоциональные перепады и даже обострение хронических заболеваний.
Нижегородцам советуют в этот день снизить уровень физической активности, отказаться от чрезмерных нагрузок, соблюдать режим питания и стараться больше времени проводить на свежем воздухе.
Ранее сообщалось, что жители региона могут увидеть мощный звездопад в декабре.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+