Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
01 декабря 2025 16:05Объявлен новый конкурс на расширение Р-158 в Дальнеконстантиновском округе
01 декабря 2025 14:46Бывший автозавод Volkswagen планируют перезапустить в Нижнем Новгороде
01 декабря 2025 14:44Крупные банки России повышают ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса
01 декабря 2025 14:10Оборот нижегородских ИТ-компаний достиг 60 млрд рублей в 2025 году
01 декабря 2025 13:30Нижегородских чиновников начнут премировать за сообщения о коррупции
01 декабря 2025 12:36Рынок розничного кредитования в 2026 году вырастет на треть
01 декабря 2025 11:48Стоимость проезда в транспорте из Кстова в Нижний Новгород не изменится
01 декабря 2025 11:45ВТБ: рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть
01 декабря 2025 10:50Нижегородские власти не будут ужесточать продажу алкоголя в 2026 году
01 декабря 2025 09:00Нижегородцам нужно 3,5 года, чтобы накопить на ипотечный взнос
Экономика

Объявлен новый конкурс на расширение Р-158 в Дальнеконстантиновском округе

01 декабря 2025 16:05 Экономика
Объявлен новый конкурс на расширение Р-158 в Дальнеконстантиновском округе

Федеральное казённое учреждение "Упрдор Москва – Нижний Новгород" объявило конкурс на проведение капитального ремонта участка автодороги Р-158, проходящего по территории Дальнеконстантиновского района Нижегородской области.

Речь идет о расширении до четырех полос отрезка трассы с 40-го по 52-й километр. Согласно данным на портале госзакупок, стартовая цена контракта составляет 613,1 млн рублей. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится с 1 декабря по 17 декабря 2025 года.

По условиям тендера выбранная компания должна будет выполнить капремонт дороги, соединяющей Нижний Новгород, Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу и Саратов. Работы должны вестись без перерывов и завершиться не позднее 15 июля 2026 года.

Напомним, что сроки сдачи указанного участка трассы Р-158 неоднократно переносились. Закончилось все тем, что подрядчик покинул объект. ФКУ пришлось расторгнуть с ним контракт. Сейчас ведутся судебные разбирательства. А люди вынуждены стоять в пробках, поскольку проезжая часть местами с 40 по 52 км сужена. 

В ходе ноябрьской прямой линии ситуацию с приостановкой капремонта участка Р-158 высказался губернатор Глеб Никитин. Тогда он объявил, что в скором времени работы на объекте возобновятся. 

Кстати, другой подрядчик успешно справился с расширением 23 км трассы Р-158 в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дальнеконстантиновский район Ремонт дорог ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород
Поделиться:
Новости по теме
27 ноября 2025 18:3030 млрд рублей требуется на достройку обхода Балахны
24 ноября 2025 10:59Почти 139 млн рублей выделяется на строительство новой дороги в Новинках
22 ноября 2025 11:44Асфальт уложили на путепроводе дублера проспекта Гагарина — фото
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных