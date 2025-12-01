Объявлен новый конкурс на расширение Р-158 в Дальнеконстантиновском округе Экономика

Федеральное казённое учреждение "Упрдор Москва – Нижний Новгород" объявило конкурс на проведение капитального ремонта участка автодороги Р-158, проходящего по территории Дальнеконстантиновского района Нижегородской области.

Речь идет о расширении до четырех полос отрезка трассы с 40-го по 52-й километр. Согласно данным на портале госзакупок, стартовая цена контракта составляет 613,1 млн рублей. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится с 1 декабря по 17 декабря 2025 года.

По условиям тендера выбранная компания должна будет выполнить капремонт дороги, соединяющей Нижний Новгород, Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу и Саратов. Работы должны вестись без перерывов и завершиться не позднее 15 июля 2026 года.

Напомним, что сроки сдачи указанного участка трассы Р-158 неоднократно переносились. Закончилось все тем, что подрядчик покинул объект. ФКУ пришлось расторгнуть с ним контракт. Сейчас ведутся судебные разбирательства. А люди вынуждены стоять в пробках, поскольку проезжая часть местами с 40 по 52 км сужена.

В ходе ноябрьской прямой линии ситуацию с приостановкой капремонта участка Р-158 высказался губернатор Глеб Никитин. Тогда он объявил, что в скором времени работы на объекте возобновятся.

Кстати, другой подрядчик успешно справился с расширением 23 км трассы Р-158 в Нижегородской области.