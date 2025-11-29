Сильный пожар тушат пожарные в Сормове

Фото:
В Сормовском районе Нижнего Новгорода произошел крупный пожар на улице Баррикад. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По его данным, загорелось производственное здание площадью 2000 квадратных метров. Из-за пожара произошло частичное обрушение кровли.
К ликвидации возгорания привлекли 25 единиц техники и 73 специалиста. На данный момент открытое горение ликвидировано.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что автосервис сгорел на улице Народной в Нижнем Новгороде.
