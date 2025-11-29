Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Последние новости рубрики Происшествия
29 ноября 2025 09:11Сильный пожар тушат пожарные в Сормове
29 ноября 2025 07:00Нижегородская пенсионерка за три встречи с аферисткой отдала 3,6 млн рублей
28 ноября 2025 19:29Приставы освободили квартиру от нижегородки-должницы и десятков кошек
28 ноября 2025 18:40Замглава некоммерческой организации задержан за взятку в Нижнем Новгороде
28 ноября 2025 17:50Виновнику смертельного ДТП в Дзержинске дали 5 лет колонии
28 ноября 2025 15:47Пропавшего осенью нижегородца нашли мертвым в Марий Эл
28 ноября 2025 13:21Сбитая иномаркой нижегородка скончалась в больнице
28 ноября 2025 11:23Кстовская компания заплатила миллионный штраф за попытку подкупа
28 ноября 2025 10:46Уголовное дело завели по факту истязания детей в детсаду Городца
27 ноября 2025 18:14Три человека погибли в ДТП с дикими животными в Нижегородской области
Происшествия

Сильный пожар тушат пожарные в Сормове

29 ноября 2025 09:11 Происшествия
Сильный пожар тушат пожарные в Сормове

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода произошел крупный пожар на улице Баррикад. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По его данным, загорелось производственное здание площадью 2000 квадратных метров. Из-за пожара произошло частичное обрушение кровли. 

К ликвидации возгорания привлекли 25 единиц техники и 73 специалиста. На данный момент открытое горение ликвидировано.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что автосервис сгорел на улице Народной в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

