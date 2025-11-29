Сильный пожар тушат пожарные в Сормове Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода произошел крупный пожар на улице Баррикад. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По его данным, загорелось производственное здание площадью 2000 квадратных метров. Из-за пожара произошло частичное обрушение кровли.

К ликвидации возгорания привлекли 25 единиц техники и 73 специалиста. На данный момент открытое горение ликвидировано.

Погибших и пострадавших нет.

