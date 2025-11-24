Стало известно, сколько стоят билеты на двухэтажный "Буревестник" до Москвы Общество

Фото: РЖД

С 3 декабря между Москвой и Нижним Новгородом начнёт курсировать новый двухэтажный скоростной поезд "Буревестник". Продажа билетов на рейсы до 19 декабря уже открыта.

В первый рейс поезд отправится 3 декабря. Уже с 4 декабря "Буревестник" начнёт курсировать по регулярному расписанию — трижды в день в обоих направлениях.

Из Нижнего Новгорода поезда будут отправляться в 7:20, 15:29 и 18:57. Время прибытия в Москву — 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. В обратном направлении составы отправляются из Москвы в 10:05, 13:45 и 20:15, а прибывают в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03.

На 3 декабря стоимость сидячего места начинается от 2 096 рублей, бизнес-класса — от 4 636 рублей, а билет в вагон СВ обойдётся минимум в 11 869 рублей. Купейные места в этот день недоступны. Из Москвы в тот же день можно уехать только в 10:05, и доступны только сидячие места от 2 226 рублей.

Цены на билеты зависят от спроса и количества оставшихся мест, поэтому рекомендуется бронировать заранее — на старте продаж билеты стоили примерно на пару тысяч рублей дешевле.

Состав "Буревестника" включает десять двухэтажных вагонов: сидячие, купейный штабной, СВ и вагон-бистро. Поезд делает остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире. Максимальная вместимость — более 730 пассажиров за рейс.

На 4 декабря утренний рейс (отправление в 7:20, прибытие в 11:34) предлагает билеты от 1 819 рублей за сидячее место, от 3 753 — за купе, от 4 388 — за бизнес-класс и от 11 717 — за СВ. Купе для пассажиров с инвалидностью стоит от 2 727 рублей.

Дневной рейс в 15:29 обойдётся дороже: сидячие места — от 2 179 рублей, купе — от 4 421, бизнес — от 4 708, СВ — от 11 952 рублей. На вечерний поезд (отправление в 18:57, прибытие в Москву в 23:18) цены начинаются от 1 819 рублей за сидячее место, купе — от 3 466, бизнес — от 4 387, СВ — от 11 509 рублей.

В последующие дни стоимость билетов варьируется в пределах нескольких сотен рублей. Однако на 31 декабря цены заметно выше. Самый дорогой рейс — утренний: сидячий билет стоит от 4 217 рублей, купе — от 5 331, бизнес — от 7 049, СВ — от 12 917 рублей.

Ранее сообщалось, что посадку по биометрии могут ввести на скоростных поездах по маршруту Нижний Новгород — Москву с начала 2026 года.