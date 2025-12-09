Участникам СВО продлили на год право на кредитные каникулы Общество

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который продлевает до 31 декабря 2026 года возможность оформления кредитных каникул для участников специальной военной операции и членов их семей. Этот нормативный акт вступит в силу с начала 2026 года, сообщает 360.ru.

Поправки охватывают мобилизованных, контрактников, добровольцев, а также сотрудников Росгвардии и других формирований, участвующих в СВО. Право на приостановление платежей распространяется и на их семьи. Каникулы можно оформить по кредитам и займам, включая ипотечные, взятые до момента мобилизации или начала службы в рамках спецоперации.

Согласно закону, срок кредитных каникул составляет время службы плюс 180 дней. Для индивидуальных предпринимателей и малых и средних предприятий, единственным руководителем которых стал мобилизованный, каникулы предоставляются на период службы плюс 90 дней. Также возможно продление каникул на время лечения в случае ранения или болезни.

Напомним, военнослужащий-заёмщик может воспользоваться правом на кредитные каникулы и обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора и приостановить исполнение обязательств на период, который не превышает срока военной службы.

Кроме того, в марте 2024 года бойцов СВО освободили от уплаты процентов на время кредитных каникул.