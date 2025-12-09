Нижегородский аэропорт возобновил работу после утренних ограничений Общество

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде вновь возобновил работу после временных ограничений, введенных утром 9 декабря.

"В настоящее время все службы аэропорта работают в штатном режиме, скопления пассажиров в терминале нет", — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ограничения на прием и выпуск самолетов действовали с примерно 7:00 и были полностью сняты к 9 часам утра. За это время были задержаны два рейса, а ещё два — отменены. Вылет в Шарм-эль-Шейх, запланированный на 2:50, и рейс в московский аэропорт Шереметьево, который должен был отправиться в 21:30, не состоялись.

Напомним, в ночь на 9 декабря над территорией Нижегородской области были сбиты четыре украинских беспилотника.

Ранее нижегородка рассказала, что делать, если ваш самолет перенаправили в другой аэропорт.