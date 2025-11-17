Новую улицу построят в Новинках Общество

Фото: Кира Мишина

В поселке Новинки Нижнего Новгорода планируют построить новую магистральную улицу. Объявление о проведении торгов разместило АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству"" на официальном портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит проложить участок дороги от дублера проспекта Гагарина до границ первого лота в Новинках. На реализацию проекта предусмотрено финансирование в размере 8,9 миллиона рублей.

Завершить строительство необходимо не позднее 30 апреля 2026 года. Победителя аукциона определят 1 декабря 2025 года.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде на дублере проспекта Гагарина завершили установку первого укрупненного блока металлических конструкций пролетного путепровода на временные опоры.

Напомним, строительство дублера проспекта Гагарина стартовало в марте 2024 года