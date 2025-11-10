Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2025 11:02Автор эскизов к муралам в Выксе Эрик Булатов ушел из жизни
10 ноября 2025 10:20Случаи бешенства зафиксированы в 11 муниципалитетах Нижегородской области
10 ноября 2025 09:58Десятки домов в Нижнем Новгороде останутся без воды и света 10 ноября
10 ноября 2025 09:42"Ласточку" запустят между Нижним Новгородом и Кировом в новогодние праздники
10 ноября 2025 09:00Никитин поздравил сотрудников МВД с праздником
10 ноября 2025 08:56Как снизить риск диабета: советы главного нижегородского эндокринолога
10 ноября 2025 08:00Нижегородцев научили узнавать местоположение автобуса без интернета
10 ноября 2025 07:00Митрополит Георгий провел крещение шестерых младенцев в нижегородском соборе
09 ноября 2025 18:20Установка светофора планируется около нижегородского парка 777-летия
09 ноября 2025 17:46Поезд Деда Мороза сделает остановки в Нижнем Новгороде и Дзержинске
Общество

"Ласточку" запустят между Нижним Новгородом и Кировом в новогодние праздники

10 ноября 2025 09:42 Общество
Ласточку запустят между Нижним Новгородом и Кировом в новогодние праздники

В период новогодних каникул на Горьковской железной дороге появятся дополнительные скоростные поезда "Ласточка", которые свяжут Нижний Новгород и Киров. Об этом рассказали в ГЖД.

С 26 декабря текущего года начнёт курсировать поезд №746. Он будет отправляться ежедневно из Нижнего Новгорода в 06:00 и прибывать в Киров в 10:59. Последний рейс запланирован на 12 января 2026 года.

В обратном направлении будет курсировать поезд №745. Он также будет следовать ежедневно до 12 января 2026 года. Отправление из Кирова запланировано на 17:00, прибытие в Нижний Новгород — в 21:59.

Ранее сообщалось о запуске поезда между Нижним Новгородом и Саранском.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД поезда
Поделиться:
Новости по теме
07 октября 2025 14:50"Ласточки" перевезли свыше 3 млн человек на Горьковской магистрали в январе-сентябре
06 октября 2025 10:24Маршрут электрички Нижний Новгород – Балахна продлён до станции Правдинск 
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных