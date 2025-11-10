"Ласточку" запустят между Нижним Новгородом и Кировом в новогодние праздники

В период новогодних каникул на Горьковской железной дороге появятся дополнительные скоростные поезда "Ласточка", которые свяжут Нижний Новгород и Киров. Об этом рассказали в ГЖД.
С 26 декабря текущего года начнёт курсировать поезд №746. Он будет отправляться ежедневно из Нижнего Новгорода в 06:00 и прибывать в Киров в 10:59. Последний рейс запланирован на 12 января 2026 года.
В обратном направлении будет курсировать поезд №745. Он также будет следовать ежедневно до 12 января 2026 года. Отправление из Кирова запланировано на 17:00, прибытие в Нижний Новгород — в 21:59.
Ранее сообщалось о запуске поезда между Нижним Новгородом и Саранском.
