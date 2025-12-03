Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Названо число долгожителей в Нижегородской области

Названо число долгожителей в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области официально зарегистрированы 292 долгожителя, чей возраст превышает 100 лет. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

По данным регионального минсоцполитики, среди них 143 человека отметили столетний юбилей. Возраст 101 год достигли 75 жителей региона, 102 года исполнилось 43 нижегородцам, 103 года — 18, 104 года — 7. Также в области проживают шесть 105-летних, один 106-летний и один 107-летний человек.

Самым пожилым жителем региона стала Белла Абрамовна Хайтович из Советского района Нижнего Новгорода. Свой 107-й день рождения она отпраздновала 3 июня 2025 года.

Наибольшее количество долгожителей проживает в двух муниципалитетах: в Дзержинске зарегистрированы 28 человек старше 100 лет, в Нижегородском районе областного центра — 24.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 100-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Евгений Иванович Макаров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

