Названо число долгожителей в Нижегородской области

В Нижегородской области официально зарегистрированы 292 долгожителя, чей возраст превышает 100 лет. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
По данным регионального минсоцполитики, среди них 143 человека отметили столетний юбилей. Возраст 101 год достигли 75 жителей региона, 102 года исполнилось 43 нижегородцам, 103 года — 18, 104 года — 7. Также в области проживают шесть 105-летних, один 106-летний и один 107-летний человек.
Самым пожилым жителем региона стала Белла Абрамовна Хайтович из Советского района Нижнего Новгорода. Свой 107-й день рождения она отпраздновала 3 июня 2025 года.
Наибольшее количество долгожителей проживает в двух муниципалитетах: в Дзержинске зарегистрированы 28 человек старше 100 лет, в Нижегородском районе областного центра — 24.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 100-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Евгений Иванович Макаров.
