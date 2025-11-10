Как снизить риск диабета: советы главного нижегородского эндокринолога Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Распространенность сахарного диабета во всем мире стремительно растет. По данным Международной диабетической федерации, к 2024 году число людей с этим диагнозом достигло почти 590 миллионов, и примерно 40% из них даже не знают о своём заболевании. Еще более миллиарда человек находятся в состоянии преддиабета, то есть имеют повышенный риск развития болезни.

Главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Подпругина объясняет: стремительный рост числа случаев диабета 2 типа напрямую связан с образом жизни современного человека.

"Исследования показывают, что развитие диабета второго типа тесно связано с ожирением. А его основная причина – избыточная калорийность рациона при недостаточной физической активности", – отмечает специалист.

Болезнь, которая "помолодела"

Еще недавно диабет считался болезнью пожилых, но сегодня ситуация иная. По словам Натальи Подпругиной, все чаще диагноз ставят людям 30-40 лет, а иногда – подросткам.

Главная причина – изменение характера питания и образа жизни. Современный человек двигается все меньше: работа за рулем или за компьютером, минимум физической активности, избыток фастфуда, сладких напитков, снеков и готовых блюд.

"Полученные с пищей калории не успевают расходоваться, и это напрямую ведет к набору лишнего веса, — поясняет врач. — Конечно, спорт помогает решить проблему, но далеко не все могут позволить себе посещать фитнес-залы. Между тем даже ежедневная ходьба и утренняя гимнастика способны существенно снизить риск заболевания".

Помимо диабета, малоподвижность и переедание способствуют нарушению жирового обмена, что, в свою очередь, приводит к атеросклерозу и болезням сердца.

Многофакторная природа болезни

Распространенное мнение, что диабет вызывается только избыточным употреблением сахара, неверно. Как объясняет Наталья Подпругина, диабет — это результат сложных нарушений работы организма.

В числе факторов риска:

• наследственная предрасположенность – если у близких родственников диагностирован диабет;

• ожирение;

• заболевания поджелудочной железы (панкреатит, опухоли);

• гормональные нарушения и заболевания других эндокринных органов;

• вирусные инфекции – краснуха, ветряная оспа, эпидемический паротит, грипп;

• длительный стресс и тревога;

• злоупотребление алкоголем и прием некоторых лекарственных средств.

"С возрастом количество проблем со здоровьем увеличивается, и риск диабета растет. Но болезнь может развиться и у молодых, особенно при наличии перечисленных факторов", – добавляет эндокринолог.

Диабет: жить можно полноценно

Полностью излечить сахарный диабет пока невозможно, но добиться стойкой компенсации и избежать осложнений реально. По словам эксперта, основа успешного контроля болезни — сбалансированное питание, умеренная физическая активность и регулярное наблюдение у врача.

"Человек с диабетом может вести активный образ жизни и чувствовать себя хорошо, если соблюдает рекомендации и контролирует уровень сахара в крови", — подчеркивает Подпругина.

Углеводы не враги, а союзники

Одно из распространенных заблуждений – необходимость полностью отказаться от углеводов. На деле все иначе: организму нужны сложные углеводы, содержащиеся в крупах, бобовых, хлебе из муки грубого помола, овощах и фруктах.

А вот простые углеводы — сахар, сладости, варенье, мед, джемы — действительно следует ограничивать, поскольку они быстро повышают уровень глюкозы в крови.

Спорт и контроль сахара

Физическая активность при диабете не только допустима, но и необходима. Умеренные нагрузки – ходьба, плавание, йога, скандинавская ходьба – помогают поддерживать нормальный вес и чувствительность к инсулину.

Однако чрезмерные тренировки могут привести к гипогликемии – опасному снижению сахара крови ниже 3,3 ммоль/л. Поэтому выбор вида спорта лучше обсудить с врачом и регулярно контролировать уровень глюкозы.

Диабет и материнство

Женщина с диабетом может родить здорового ребенка, если заболевание находится под контролем.

"Перед планированием беременности необходимо пройти обследование у эндокринолога. Особенно важно, чтобы уровень глюкозы был стабилен до зачатия и на ранних сроках беременности — в этот период формируются органы будущего ребенка", — отмечает Наталья Подпругина.

При серьезных отклонениях врач может рекомендовать отложить беременность до стабилизации состояния. Незапланированная беременность на фоне высокого сахара или частых гипогликемий представляет опасность для плода.

Профилактика начинается с диспансеризации

Главный способ снизить риск диабета – регулярно проходить медосмотры. Во время диспансеризации специалисты определяют индекс массы тела, проводят биоимпедансометрию (оценку состава тела), а также анализ крови на сахар и холестерин. При необходимости пациента направляют к эндокринологу.

"Главное условие профилактики – внимательное отношение к собственному здоровью. Чем раньше выявлено нарушение, тем проще его скорректировать", – резюмирует главный эндокринолог региона.

