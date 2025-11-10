Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2025 09:00Никитин поздравил сотрудников МВД с праздником
10 ноября 2025 08:56Как снизить риск диабета: советы главного нижегородского эндокринолога
10 ноября 2025 08:00Нижегородцев научили узнавать местоположение автобуса без интернета
10 ноября 2025 07:00Митрополит Георгий провел крещение шестерых младенцев в нижегородском соборе
09 ноября 2025 18:20Установка светофора планируется около нижегородского парка 777-летия
09 ноября 2025 17:46Поезд Деда Мороза сделает остановки в Нижнем Новгороде и Дзержинске
09 ноября 2025 16:39Редкого черного волка заметили в Керженском заповеднике
09 ноября 2025 16:04Освещение обновят на улице Володарского в Нижнем Новгороде
09 ноября 2025 14:13Солодкий: бизнесу хватит времени подготовиться к запрету продажи вейпов
09 ноября 2025 13:41Конкурс на лучшее новогоднее оформление пройдет в Нижнем Новгороде
Общество

Как снизить риск диабета: советы главного нижегородского эндокринолога

10 ноября 2025 08:56 Общество
Как снизить риск диабета: советы главного нижегородского эндокринолога

Фото: сгенерировано нейросетью

Распространенность сахарного диабета во всем мире стремительно растет. По данным Международной диабетической федерации, к 2024 году число людей с этим диагнозом достигло почти 590 миллионов, и примерно 40% из них даже не знают о своём заболевании. Еще более миллиарда человек находятся в состоянии преддиабета, то есть имеют повышенный риск развития болезни.

Главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Подпругина объясняет: стремительный рост числа случаев диабета 2 типа напрямую связан с образом жизни современного человека.

"Исследования показывают, что развитие диабета второго типа тесно связано с ожирением. А его основная причина – избыточная калорийность рациона при недостаточной физической активности", – отмечает специалист.

Болезнь, которая "помолодела"

Еще недавно диабет считался болезнью пожилых, но сегодня ситуация иная. По словам Натальи Подпругиной, все чаще диагноз ставят людям 30-40 лет, а иногда – подросткам.

Главная причина – изменение характера питания и образа жизни. Современный человек двигается все меньше: работа за рулем или за компьютером, минимум физической активности, избыток фастфуда, сладких напитков, снеков и готовых блюд.

"Полученные с пищей калории не успевают расходоваться, и это напрямую ведет к набору лишнего веса, — поясняет врач. — Конечно, спорт помогает решить проблему, но далеко не все могут позволить себе посещать фитнес-залы. Между тем даже ежедневная ходьба и утренняя гимнастика способны существенно снизить риск заболевания".

Помимо диабета, малоподвижность и переедание способствуют нарушению жирового обмена, что, в свою очередь, приводит к атеросклерозу и болезням сердца.

Многофакторная природа болезни

Распространенное мнение, что диабет вызывается только избыточным употреблением сахара, неверно. Как объясняет Наталья Подпругина, диабет — это результат сложных нарушений работы организма.

В числе факторов риска:

• наследственная предрасположенность – если у близких родственников диагностирован диабет;
• ожирение;
• заболевания поджелудочной железы (панкреатит, опухоли);
• гормональные нарушения и заболевания других эндокринных органов;
• вирусные инфекции – краснуха, ветряная оспа, эпидемический паротит, грипп;
• длительный стресс и тревога;
• злоупотребление алкоголем и прием некоторых лекарственных средств.

"С возрастом количество проблем со здоровьем увеличивается, и риск диабета растет. Но болезнь может развиться и у молодых, особенно при наличии перечисленных факторов", – добавляет эндокринолог.

Диабет: жить можно полноценно

Полностью излечить сахарный диабет пока невозможно, но добиться стойкой компенсации и избежать осложнений реально. По словам эксперта, основа успешного контроля болезни — сбалансированное питание, умеренная физическая активность и регулярное наблюдение у врача.

"Человек с диабетом может вести активный образ жизни и чувствовать себя хорошо, если соблюдает рекомендации и контролирует уровень сахара в крови", — подчеркивает Подпругина.

Углеводы не враги, а союзники

Одно из распространенных  заблуждений – необходимость полностью отказаться от углеводов. На деле все иначе: организму нужны сложные углеводы, содержащиеся в крупах, бобовых, хлебе из муки грубого помола, овощах и фруктах.

А вот простые углеводы — сахар, сладости, варенье, мед, джемы — действительно следует ограничивать, поскольку они быстро повышают уровень глюкозы в крови.

Спорт и контроль сахара

Физическая активность при диабете не только допустима, но и необходима. Умеренные нагрузки – ходьба, плавание, йога, скандинавская ходьба – помогают поддерживать нормальный вес и чувствительность к инсулину.

Однако чрезмерные тренировки могут привести к гипогликемии – опасному снижению сахара крови ниже 3,3 ммоль/л. Поэтому выбор вида спорта лучше обсудить с врачом и регулярно контролировать уровень глюкозы.

Диабет и материнство

Женщина с диабетом может родить здорового ребенка, если заболевание находится под контролем.

"Перед планированием беременности необходимо пройти обследование у эндокринолога. Особенно важно, чтобы уровень глюкозы был стабилен до зачатия и на ранних сроках беременности — в этот период формируются органы будущего ребенка", — отмечает Наталья Подпругина.

При серьезных отклонениях врач может рекомендовать отложить беременность до стабилизации состояния. Незапланированная беременность на фоне высокого сахара или частых гипогликемий представляет опасность для плода.

Профилактика начинается с диспансеризации

Главный способ снизить риск диабета – регулярно проходить медосмотры. Во время диспансеризации специалисты определяют индекс массы тела, проводят биоимпедансометрию (оценку состава тела), а также анализ крови на сахар и холестерин. При необходимости пациента направляют к эндокринологу.

"Главное условие профилактики –  внимательное отношение к собственному здоровью. Чем раньше выявлено нарушение, тем проще его скорректировать", – резюмирует главный эндокринолог региона.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с 1 декабря вводятся электронные направления к врачам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
06 ноября 2025 09:00Нижегородцам рассказали, как избежать аэроотита при полетах
05 ноября 2025 09:00Нижегородцам напомнили о важности ранней диагностики рака легкого
29 октября 2025 11:47Нижегородцам объяснили молодежный тренд на "дуркинг"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных