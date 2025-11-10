Как снизить риск диабета: советы главного нижегородского эндокринолога

Фото:
Распространенность сахарного диабета во всем мире стремительно растет. По данным Международной диабетической федерации, к 2024 году число людей с этим диагнозом достигло почти 590 миллионов, и примерно 40% из них даже не знают о своём заболевании. Еще более миллиарда человек находятся в состоянии преддиабета, то есть имеют повышенный риск развития болезни.
Главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Подпругина объясняет: стремительный рост числа случаев диабета 2 типа напрямую связан с образом жизни современного человека.
"Исследования показывают, что развитие диабета второго типа тесно связано с ожирением. А его основная причина – избыточная калорийность рациона при недостаточной физической активности", – отмечает специалист.
Еще недавно диабет считался болезнью пожилых, но сегодня ситуация иная. По словам Натальи Подпругиной, все чаще диагноз ставят людям 30-40 лет, а иногда – подросткам.
Главная причина – изменение характера питания и образа жизни. Современный человек двигается все меньше: работа за рулем или за компьютером, минимум физической активности, избыток фастфуда, сладких напитков, снеков и готовых блюд.
"Полученные с пищей калории не успевают расходоваться, и это напрямую ведет к набору лишнего веса, — поясняет врач. — Конечно, спорт помогает решить проблему, но далеко не все могут позволить себе посещать фитнес-залы. Между тем даже ежедневная ходьба и утренняя гимнастика способны существенно снизить риск заболевания".
Помимо диабета, малоподвижность и переедание способствуют нарушению жирового обмена, что, в свою очередь, приводит к атеросклерозу и болезням сердца.
Распространенное мнение, что диабет вызывается только избыточным употреблением сахара, неверно. Как объясняет Наталья Подпругина, диабет — это результат сложных нарушений работы организма.
В числе факторов риска:
• наследственная предрасположенность – если у близких родственников диагностирован диабет;
• ожирение;
• заболевания поджелудочной железы (панкреатит, опухоли);
• гормональные нарушения и заболевания других эндокринных органов;
• вирусные инфекции – краснуха, ветряная оспа, эпидемический паротит, грипп;
• длительный стресс и тревога;
• злоупотребление алкоголем и прием некоторых лекарственных средств.
"С возрастом количество проблем со здоровьем увеличивается, и риск диабета растет. Но болезнь может развиться и у молодых, особенно при наличии перечисленных факторов", – добавляет эндокринолог.
Полностью излечить сахарный диабет пока невозможно, но добиться стойкой компенсации и избежать осложнений реально. По словам эксперта, основа успешного контроля болезни — сбалансированное питание, умеренная физическая активность и регулярное наблюдение у врача.
"Человек с диабетом может вести активный образ жизни и чувствовать себя хорошо, если соблюдает рекомендации и контролирует уровень сахара в крови", — подчеркивает Подпругина.
Одно из распространенных заблуждений – необходимость полностью отказаться от углеводов. На деле все иначе: организму нужны сложные углеводы, содержащиеся в крупах, бобовых, хлебе из муки грубого помола, овощах и фруктах.
А вот простые углеводы — сахар, сладости, варенье, мед, джемы — действительно следует ограничивать, поскольку они быстро повышают уровень глюкозы в крови.
Физическая активность при диабете не только допустима, но и необходима. Умеренные нагрузки – ходьба, плавание, йога, скандинавская ходьба – помогают поддерживать нормальный вес и чувствительность к инсулину.
Однако чрезмерные тренировки могут привести к гипогликемии – опасному снижению сахара крови ниже 3,3 ммоль/л. Поэтому выбор вида спорта лучше обсудить с врачом и регулярно контролировать уровень глюкозы.
Женщина с диабетом может родить здорового ребенка, если заболевание находится под контролем.
"Перед планированием беременности необходимо пройти обследование у эндокринолога. Особенно важно, чтобы уровень глюкозы был стабилен до зачатия и на ранних сроках беременности — в этот период формируются органы будущего ребенка", — отмечает Наталья Подпругина.
При серьезных отклонениях врач может рекомендовать отложить беременность до стабилизации состояния. Незапланированная беременность на фоне высокого сахара или частых гипогликемий представляет опасность для плода.
Главный способ снизить риск диабета – регулярно проходить медосмотры. Во время диспансеризации специалисты определяют индекс массы тела, проводят биоимпедансометрию (оценку состава тела), а также анализ крови на сахар и холестерин. При необходимости пациента направляют к эндокринологу.
"Главное условие профилактики – внимательное отношение к собственному здоровью. Чем раньше выявлено нарушение, тем проще его скорректировать", – резюмирует главный эндокринолог региона.
