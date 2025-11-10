Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Канадец Фейнстра высказался о сбоях интернета в Нижегородской области

10 ноября 2025 19:20 Общество
Канадец Фейнстра пожаловался на проблемы с интернетом в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Многодетный фермер Аренд Фейнстра, переехавший с семьей из Канады в Нижегородскую область более года назад, рассказал о регулярных перебоях с интернетом в регионе. Об этом он сообщил в прямом эфире на своем YouTube-канале Countryside Acres.

По словам Фейнстры, проблемы с интернет-связью мешают повседневной жизни и создают серьёзные трудности. "У нас тут проблемы с интернетом. Да во всей России с интернетом проблемы. Это такая головная боль", - отметил он.

Фермер также поделился ситуацией своего друга, который находится в процессе переезда в Россию и сталкивается с ещё более серьёзными трудностями.

"Я недавно разговаривал со своим другом, который тоже в процессе переезда, и он просто в отчаянии. У них, где он находится, всё ещё хуже. Иногда приходится ждать три дня, чтобы появилась связь. Да, он очень раздражён. А у них же учёба, банковские операции, и он работает в другой стране. Так что единственный способ поговорить с женой и детьми — это интернет. И вот представь: три дня нет связи. Сложное сейчас время", - рассказал Фейнстра.

Ранее глава семьи вновь сравнил жизнь в Канаде и России.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных