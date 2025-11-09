Власти обсудили с жителями Новинок планы развития территории Общество

Фото: минград Нижегородской области

В поселке Новинки состоялась открытая встреча с жителями, на которой обсуждались ключевые направления комплексного развития территории. Мероприятие прошло 8 ноября в актовом зале школы №132. Об этом сообщили в минграде Нижегородской области.

В разговоре приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин, уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына и первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин.

Одной из центральных тем стало строительство логистического центра рядом с автодорогой Р-158. Представители дирекции по строительству, выступающей оператором проекта, рассказали, что будущий комплекс будет оснащён современными автоматизированными системами, которые позволят ускорить обработку и распределение товаров.

Между логистическим центром и жилыми домами планируется создать благоустроенную парковую зону. Кроме того, на объекте будут трудоустроены жители Нижнего Новгорода, для которых организуют корпоративный транспорт.

Особое внимание уделили вопросам транспортной доступности и безопасности. В частности, движение грузовиков через съезд с трассы Р-158 будет запрещено, а геометрия некоторых участков дорог изменится. Эти предложения уже направлены в Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Экологическая безопасность также стала важной частью обсуждения. Проект включает установку шумозащитных экранов, специальные светозащитные лампы, использование электропогрузчиков и создание противопожарной инфраструктуры, включая насосную станцию и пожарную службу.

Параллельно с реализацией проекта комплексного развития, министерство ЖКХ Нижегородской области и администрация города занимаются модернизацией коммунальной инфраструктуры в Новинском сельском поселении. В рамках концессионного соглашения планируется строительство новых инженерных сетей, которые исключат сброс сточных вод на рельеф местности.

Жители также подняли вопрос медицинского обслуживания. В настоящее время население Новинок и Кудьмы обслуживается в офисе врача общей практики и поликлиниках Приокского района. Однако уже скоро завершится строительство новой поликлиники на 250 посещений в смену, что значительно улучшит доступ к медицинской помощи.

Дополнительно ведётся разработка проектной документации на реконструкцию надземного пешеходного перехода между Кудьмой и Новинками. Завершение работ запланировано на начало 2027 года. Это повысит безопасность и удобство передвижения между населенными пунктами, особенно в направлении социальных объектов.

По итогам встречи участники договорились продолжать открытый диалог по всем важным для жителей вопросам.

