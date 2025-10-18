Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Общество

Глеб Никитин и Денис Буцаев обсудили нижегородские экологические проекты

18 октября 2025 10:31 Общество
Глеб Никитин и Денис Буцаев обсудили нижегородские экологические проекты

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев обсудили реализацию крупных экологических проектов в регионе. Встреча прошла в рамках ЭКГ-форума ответственного бизнеса "СО.ЗНАНИЕ".

Одной из ключевых тем стала работа по созданию экопромышленного парка в Дзержинске. Перед разговором с губернатором Денис Буцаев лично побывал на стройплощадке и оценил, как продвигается строительство.

Новый экопарк строится на территории бывшего химзавода "Заря" и входит в федеральный проект "Экономика замкнутого цикла", который реализуется в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". Здесь планируют разместить предприятия, перерабатывающие отходы и возвращающие вторсырьё в производство.

По словам Глеба Никитина, объект почти готов. Сейчас завершаются работы в научно-техническом центре, подключаются инженерные сети, благоустраивается территория и достраиваются внутренние дороги.

"Сегодня перед нами стоит задача минимизировать захоронение отходов, увеличивая процент их переработки и вовлечения во вторичное использование. И экопромышленный парк будет помогать нам в этом вопросе. Он уже объединяет компании, которые заинтересованы в реализации экономики замкнутого цикла. А начало работы объекта в полную мощь позволит нам увеличить мощности переработки отходов", — отметил губернатор.

Денис Буцаев в свою очередь подчеркнул, что создание таких экопарков — важный шаг к устойчивому развитию. Он отметил, что в подобных проектах отходы превращаются в ресурсы, а вокруг переработки выстраивается целая промышленная экосистема. По его словам, Нижегородская область — один из примеров, на который могут ориентироваться другие регионы.

Нижегородская область вошла в число шести пилотных регионов России, где реализуются подобные проекты. Экопарк в Дзержинске уже начал принимать резидентов. Среди будущих направлений — переработка шин, бумажной и пластиковой упаковки, выпуск добавок для асфальта, гранулированного стекла и изделий из древесно-полимерных композитов.

Ранее сообщалось, что автоматизированный пункт приема привозных стоков появится в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Глеб Никитин Строительство Экология
