Происшествия

Пожар унес жизни двух человек в частном доме под Арзамасом

21 января 2026 09:50
Пожар унес жизни двух человек в частном доме под Арзамасом

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В поселке Пошатово Арзамасского округа произошёл крупный пожар в частном жилом доме. Возгорание случилось на улице Нагорная, сообщили в нижегородском МЧС.

Когда пожарные прибыли на место, строение уже охватило пламя. Общая площадь возгорания составила 73 квадратных метра.

Во время ликвидации огня сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших. Одна из жертв — 76-летняя женщина. Личность второго погибшего, мужчины, в настоящее время устанавливается.

Для тушения пожара были привлечены четыре единицы техники и 12 человек личного состава.

Причины возгорания выясняются. Дознание по факту происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ковернине погибла 53-летняя женщина в пожаре.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
МЧС Пожар Смертность
