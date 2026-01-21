Пожар унес жизни двух человек в частном доме под Арзамасом Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В поселке Пошатово Арзамасского округа произошёл крупный пожар в частном жилом доме. Возгорание случилось на улице Нагорная, сообщили в нижегородском МЧС.

Когда пожарные прибыли на место, строение уже охватило пламя. Общая площадь возгорания составила 73 квадратных метра.

Во время ликвидации огня сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших. Одна из жертв — 76-летняя женщина. Личность второго погибшего, мужчины, в настоящее время устанавливается.

Для тушения пожара были привлечены четыре единицы техники и 12 человек личного состава.

Причины возгорания выясняются. Дознание по факту происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ковернине погибла 53-летняя женщина в пожаре.