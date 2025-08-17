Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородец сделал предложение возлюбленной на концерте в День города

18 августа 2025 12:28
Нижегородец сделал предложение возлюбленной на концерте в День города

Фото: Наталия Иванова / VK

Во время праздничного концерта (6+) в День города 16 августа молодой человек Тимофей сделал предложение своей возлюбленной Яне. Это произошло во время выступления певицы Наталии Ивановой в нижегородском парке "Швейцария".

Артистка рассказала в своих социальных сетях, что на мгновение приостановила концерт, когда на сцену вышел зритель с букетом цветов и коробочкой с кольцом. Он пригласил девушку, встал на одно колено и предложил ей руку и сердце. Девушка ответила "Да".

По словам Наталии Ивановой, это стало для нее неожиданным и очень трогательным моментом. Она отметила, что впервые стала свидетелем такого события прямо во время своего выступления.

"Тимофей и Яна, пусть этот день останется в ваших сердцах навсегда! А всем зрителям желаю такой же яркой, чистой и вдохновляющей любви", - отметила певица.

Ранее сообщалось, что певец Стас Пьеха повредил ногу и копчик во время выступления (6+) на День города в Ленинском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных