Нижегородец сделал предложение возлюбленной на концерте в День города

Фото:
Во время праздничного концерта (6+) в День города 16 августа молодой человек Тимофей сделал предложение своей возлюбленной Яне. Это произошло во время выступления певицы Наталии Ивановой в нижегородском парке "Швейцария".
Артистка рассказала в своих социальных сетях, что на мгновение приостановила концерт, когда на сцену вышел зритель с букетом цветов и коробочкой с кольцом. Он пригласил девушку, встал на одно колено и предложил ей руку и сердце. Девушка ответила "Да".
По словам Наталии Ивановой, это стало для нее неожиданным и очень трогательным моментом. Она отметила, что впервые стала свидетелем такого события прямо во время своего выступления.
"Тимофей и Яна, пусть этот день останется в ваших сердцах навсегда! А всем зрителям желаю такой же яркой, чистой и вдохновляющей любви", - отметила певица.
Ранее сообщалось, что певец Стас Пьеха повредил ногу и копчик во время выступления (6+) на День города в Ленинском районе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+