Нижегородец сделал предложение возлюбленной на концерте в День города Общество

Фото: Наталия Иванова / VK

Во время праздничного концерта (6+) в День города 16 августа молодой человек Тимофей сделал предложение своей возлюбленной Яне. Это произошло во время выступления певицы Наталии Ивановой в нижегородском парке "Швейцария".

Артистка рассказала в своих социальных сетях, что на мгновение приостановила концерт, когда на сцену вышел зритель с букетом цветов и коробочкой с кольцом. Он пригласил девушку, встал на одно колено и предложил ей руку и сердце. Девушка ответила "Да".

По словам Наталии Ивановой, это стало для нее неожиданным и очень трогательным моментом. Она отметила, что впервые стала свидетелем такого события прямо во время своего выступления.

"Тимофей и Яна, пусть этот день останется в ваших сердцах навсегда! А всем зрителям желаю такой же яркой, чистой и вдохновляющей любви", - отметила певица.

