Экономика

Концессию по созданию мультимодального порта на Бору заключат в 2026 году

25 ноября 2025 10:37 Экономика
Концессию по созданию мультимодального порта на Бору заключат в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области планируют заключить концессионное соглашение по созданию портовой инфраструктуры особой экономической зоны "Кулибин" в городе Бор уже в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора региона Егор Поляков.

Ключевым объектом ОЭЗ станет мультимодальный порт, который будет принимать и отправлять грузы, включая контейнерные перевозки. Как отметил Поляков, именно контейнеры дают высокую добавленную стоимость и делают проект особенно перспективным.

На реализацию проекта уйдет около четырех лет. Сейчас уже подписаны соглашения о намерениях с десятью компаниями, которые готовы участвовать в развитии новой экономической зоны, в том числе и в строительстве порта.

По словам замгубернатора, на Волге пока нет аналогичных портов. Власти планируют, что объект станет важной частью международного транспортного коридора "Север – Юг". При этом порт будет использоваться не только для экспорта, но и для приема импортных грузов.

Ранее правительство России одобрило расширение особой экономической зоны "Кулибин". Впервые ее границы выйдут за пределы Дзержинска — новая площадка на Бору займет 117,7 гектара.

Мультимодальный порт станет одним из центральных объектов этой территории. Он откроет нижегородским компаниям прямой выход на международные маршруты через Каспийское и Черное моря. Проектная мощность порта составит до 4 миллионов тонн грузов в год.

Ранее сообщалось, что срок реконструкции Городецкого гидроузла продлили до декабря 2027 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

