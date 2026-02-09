Нижегородскому судье Виктору Фомину грозит лишение статуса Происшествия

Нижегородский судья, который рассчитывал занять пост заместителя председателя областного суда, оказался под угрозой лишения судейского статуса. Причиной стали возможные нарушения антикоррупционных требований.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Верховный суд России, по поручению его председателя Игоря Краснова Высшая квалификационная коллегия судей передала материалы в отношении Виктора Юрьевича Фомина в Генпрокуратуру. Там планируется подача антикоррупционного иска, итогом которого может стать прекращение его полномочий как судьи.

В Верховном суде также уточнили, что в понедельник квалификационная коллегия отказала Фомину в рекомендации на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда.

Виктор Фомин получил назначение судьей Нижегородского районного суда в 2017 году. Позднее он продолжил работу уже в Нижегородском областном суде.

Ранее сообщалось, что на семь лет осудили психиатра-нарколога из Дивеева за совершение должностных и коррупционных преступлений.