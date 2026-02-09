В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
09 февраля 2026 17:39Нижегородскому судье Виктору Фомину грозит лишение статуса
09 февраля 2026 17:26Акробат сломал ногу, упав с лошади в Нижегородском цирке
09 февраля 2026 17:10Дома на шести улицах Нижнего Новгорода остались без отопления из-за аварии
09 февраля 2026 15:12Прокуратура помогла нижегородке вернуть 180 000 рублей за экстренное лечение
09 февраля 2026 14:19Нижегородка спрятала 300 тысяч рублей в сапоги и едва не отдала их мошенникам
09 февраля 2026 14:00Психиатр-нарколог получил 7 лет колонии за взятки и подлог в Дивееве
09 февраля 2026 12:5516-летний нижегородец вынес из магазинов технику почти на миллион рублей — видео
09 февраля 2026 10:48Находящегося в федеральном розыске нижегородца задержали в Вознесенском районе
09 февраля 2026 10:34Пассажирские поезда вновь задерживаются в Нижегородской области
09 февраля 2026 10:15Трубу с горячей водой прорвало в центре Нижнего Новгорода — видео
Происшествия

Нижегородскому судье Виктору Фомину грозит лишение статуса

09 февраля 2026 17:39 Происшествия
Нижегородскому судье Виктору Фомину грозит лишение статуса

Нижегородский судья, который рассчитывал занять пост заместителя председателя областного суда, оказался под угрозой лишения судейского статуса. Причиной стали возможные нарушения антикоррупционных требований.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Верховный суд России, по поручению его председателя Игоря Краснова Высшая квалификационная коллегия судей передала материалы в отношении Виктора Юрьевича Фомина в Генпрокуратуру. Там планируется подача антикоррупционного иска, итогом которого может стать прекращение его полномочий как судьи.

В Верховном суде также уточнили, что в понедельник квалификационная коллегия отказала Фомину в рекомендации на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда.

Виктор Фомин получил назначение судьей Нижегородского районного суда в 2017 году. Позднее он продолжил работу уже в Нижегородском областном суде.

Ранее сообщалось, что на семь лет осудили психиатра-нарколога из Дивеева за совершение должностных и коррупционных преступлений.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Прокуратура Суд
Поделиться:
Новости по теме
09 февраля 2026 14:00Психиатр-нарколог получил 7 лет колонии за взятки и подлог в Дивееве
06 февраля 2026 19:00Прокуратура требует дорасследовать крушение поезда в Нижнем Новгороде
06 февраля 2026 17:23Защита братьев Штокманов не стала оспаривать арест их активов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных