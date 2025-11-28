В ЦБ РФ раскрыли, по каким факторам будет приниматься решение по ключевой ставке

Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
28 ноября 2025 16:49 Экономика
При принятии решений о ключевой ставке Центральный банк России опирается на прогноз экономического развития, который учитывает всю доступную информацию о внутренних и внешних факторах. Это включает данные о ценах, потребительской и сберегательной активности населения, состоянии производства в различных отраслях, а также об инвестициях и бюджете страны. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка, передаёт 360.ru.

На региональном уровне эксперты территориальных подразделений ЦБ проводят анализ ситуации в субъектах федерации. Они используют как официальные статистические данные, так и информацию, полученную на встречах с представителями местных властей и бизнеса, включая автодилеров. Такой подход позволяет не только более детально изучить текущую экономическую ситуацию, но и выявить потенциальные тенденции и риски, которые могут еще не отразиться в официальной статистике.

Так, в октябре цены на легковые автомобили в Москве выросли на 0,5% по сравнению с сентябрём, а годовой прирост составил 1,9%. Среди автопроизводителей, официально представленных на российском рынке, 16 компаний повысили цены в октябре. Наибольший рост цен был отмечен у следующих марок: Ambertruck (+9,5%), Solaris (модель KRS +4,4%) и Changan (модель UNI-S +3,9%).

Однако в Москве также наблюдалось снижение цен на некоторые категории товаров. В частности, подешевели жиры и масло, включая оливковое. Стоимость телерадиотоваров, инструментов и оборудования также продолжала снижаться. Это связано с уменьшением спроса на данные товары в условиях замедления потребительского кредитования и укрепления рубля, что сделало импортное сырье и продукцию более доступными.

Напомним, на октябрьском заседании совета директоров Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%. Следующее заседание Совета по вопросу ключевой ставки назначено на 19 декабря 2025 года.

Инфляция ключевая ставка ЦБ РФ
