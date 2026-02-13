Поезд столкнулся с автомобилем Lexus в Нижнем Новгороде: что известно Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения легкового автомобиля с пригородным электропоездом в Нижнем Новгороде.

По предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 12 февраля вблизи улицы Сибирякова на перегоне станций Костариха — Починки Горьковской железной дороги произошло столкновение пригородного электропоезда с автомобилем марки Lexus. ДТП случилось вне железнодорожного переезда.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

На место выезжали помощник Нижегородского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения мер личной безопасности, подчеркнув, что неосторожные действия могут привести к необратимым последствиям.

Сообщалось, что 11 февраля под электричку попал 59-летний мужчина. Это произошло в Борском округе. Пострадавший госпитализирован.