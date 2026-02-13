Поезд столкнулся с автомобилем Lexus в Нижнем Новгороде: что известно

Фото:
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения легкового автомобиля с пригородным электропоездом в Нижнем Новгороде.
По предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 12 февраля вблизи улицы Сибирякова на перегоне станций Костариха — Починки Горьковской железной дороги произошло столкновение пригородного электропоезда с автомобилем марки Lexus. ДТП случилось вне железнодорожного переезда.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
На место выезжали помощник Нижегородского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.
Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения мер личной безопасности, подчеркнув, что неосторожные действия могут привести к необратимым последствиям.
Сообщалось, что 11 февраля под электричку попал 59-летний мужчина. Это произошло в Борском округе. Пострадавший госпитализирован.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+