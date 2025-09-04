Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Общество

Контроль за строительством дублера проспекта Гагарина усилят по поручению Люлина

11 сентября 2025 17:18
Контроль за строительством дублера проспекта Гагарина усилят по поручению Люлина

Фото: пресс-служба ЗСНО

11 сентября на строительной площадке дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде прошло выездное заседание комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству. Председатель регионального парламента Евгений Люлин поручил депутатам активнее контролировать ход реализации этого крупного транспортного проекта.

В рамках выезда члены комитета и представители профильных структур осмотрели объект и оценили ход строительства одной из ключевых магистралей города. Новый дублёр должен существенно разгрузить дорожную сеть, улучшить транспортную доступность между Автозаводским и Ленинским районами и нагорной частью города, а также обеспечить подъезд к перспективным жилым застройкам на юге Нижнего Новгорода.

По словам Евгения Люлина, проект дублёра проспекта Гагарина можно назвать прорывным для всей транспортной системы города. Он отметил, что действующий проспект перегружен: среднегодовой поток превышает 73 тысячи автомобилей в сутки, а в часы пик дорога работает на пределе возможностей. Строительство новой трассы должно не только решить проблему заторов, но и стать стимулом для развития новых жилых районов. Люлин добавил, что подрядчик уже вышел на опережающие темпы выполнения работ на втором этапе второй очереди.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "КСК №11". Общая протяжённость второй, третьей и четвёртой очередей превышает 12,3 километра. Максимальная стоимость строительства составляет 64,4 миллиарда рублей. Сейчас активные работы ведутся на второй и третьей очередях.

Объект готов уже значительно выше плановых показателей: первый этап второй очереди завершён на 21,3%, второй — почти на 40%, а третья очередь — на 35,4%. Вместе с укладкой дорожного полотна строятся инженерные сооружения — мосты и путепроводы. Например, на мосту через ручей на ПК 37 уже завершается устройство проезжей части. На площадке работают около 150 специалистов и более 50 единиц техники.

Как сообщил руководитель проекта от АО "ДСК Автобан" Анатолий Савченко, строительство второй и третьей очередей сейчас находится на пиковом этапе. Он отметил, что дорожное полотно уложено уже на 5,5 километра, параллельно монтируются шумозащитные экраны, системы электроснабжения и освещения, а также выполняются работы по благоустройству и укреплению склонов. По его словам, подрядчик планирует завершить строительство к концу 2026 — началу 2027 года, хотя по условиям концессии финальный срок установлен на первый квартал 2029 года.

Завершающим и ключевым элементом проекта станет четвёртая очередь, в рамках которой предусмотрено строительство моста через Оку. Этот участок соединит Приокский и Автозаводский районы, завершив формирование единой и эффективной транспортной схемы города.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания Владимир Солдатенков подчеркнул, что объёмы выполненных работ впечатляют, особенно с учётом того, что проект стартовал всего год назад. Он отметил сложный рельеф трассы и высокую квалификацию подрядной организации. Также он поблагодарил правительство области и губернатора Глеба Никитина за проделанную подготовительную работу: согласования, расчёты и экономическое обоснование концессии. Солдатенков добавил, что теперь главная задача — обеспечить реализацию четвёртой очереди, для чего требуется федеральное финансирование. Заявки на межбюджетные трансферты уже направлены, и он выразил уверенность, что этот стратегически важный проект будет доведён до конца.

Сообщалось, что для строительства дублера проспекта Гагарина изымут более 20 гаражей. 

Сообщалось, что для строительства дублера проспекта Гагарина изымут более 20 гаражей.

Дороги Законодательное собрание Строительство
