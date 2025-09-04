Контроль за строительством дублера проспекта Гагарина усилят по поручению Люлина Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

11 сентября на строительной площадке дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде прошло выездное заседание комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству. Председатель регионального парламента Евгений Люлин поручил депутатам активнее контролировать ход реализации этого крупного транспортного проекта.

В рамках выезда члены комитета и представители профильных структур осмотрели объект и оценили ход строительства одной из ключевых магистралей города. Новый дублёр должен существенно разгрузить дорожную сеть, улучшить транспортную доступность между Автозаводским и Ленинским районами и нагорной частью города, а также обеспечить подъезд к перспективным жилым застройкам на юге Нижнего Новгорода.

По словам Евгения Люлина, проект дублёра проспекта Гагарина можно назвать прорывным для всей транспортной системы города. Он отметил, что действующий проспект перегружен: среднегодовой поток превышает 73 тысячи автомобилей в сутки, а в часы пик дорога работает на пределе возможностей. Строительство новой трассы должно не только решить проблему заторов, но и стать стимулом для развития новых жилых районов. Люлин добавил, что подрядчик уже вышел на опережающие темпы выполнения работ на втором этапе второй очереди.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "КСК №11". Общая протяжённость второй, третьей и четвёртой очередей превышает 12,3 километра. Максимальная стоимость строительства составляет 64,4 миллиарда рублей. Сейчас активные работы ведутся на второй и третьей очередях.

Объект готов уже значительно выше плановых показателей: первый этап второй очереди завершён на 21,3%, второй — почти на 40%, а третья очередь — на 35,4%. Вместе с укладкой дорожного полотна строятся инженерные сооружения — мосты и путепроводы. Например, на мосту через ручей на ПК 37 уже завершается устройство проезжей части. На площадке работают около 150 специалистов и более 50 единиц техники.

Как сообщил руководитель проекта от АО "ДСК Автобан" Анатолий Савченко, строительство второй и третьей очередей сейчас находится на пиковом этапе. Он отметил, что дорожное полотно уложено уже на 5,5 километра, параллельно монтируются шумозащитные экраны, системы электроснабжения и освещения, а также выполняются работы по благоустройству и укреплению склонов. По его словам, подрядчик планирует завершить строительство к концу 2026 — началу 2027 года, хотя по условиям концессии финальный срок установлен на первый квартал 2029 года.

Завершающим и ключевым элементом проекта станет четвёртая очередь, в рамках которой предусмотрено строительство моста через Оку. Этот участок соединит Приокский и Автозаводский районы, завершив формирование единой и эффективной транспортной схемы города.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания Владимир Солдатенков подчеркнул, что объёмы выполненных работ впечатляют, особенно с учётом того, что проект стартовал всего год назад. Он отметил сложный рельеф трассы и высокую квалификацию подрядной организации. Также он поблагодарил правительство области и губернатора Глеба Никитина за проделанную подготовительную работу: согласования, расчёты и экономическое обоснование концессии. Солдатенков добавил, что теперь главная задача — обеспечить реализацию четвёртой очереди, для чего требуется федеральное финансирование. Заявки на межбюджетные трансферты уже направлены, и он выразил уверенность, что этот стратегически важный проект будет доведён до конца.

Сообщалось, что для строительства дублера проспекта Гагарина изымут более 20 гаражей.