Опубликован эскиз будущего выставочного зала на Черниговской улице Культура и отдых

Фото: минград Нижегородской области

В Нижнем Новгороде утвержден архитектурно-градостроительный облик нового выставочного зала с подземной парковкой, который построят Черниговской улице напротив дома 17В. Соответствующий приказ опубликовал региональный минград.

Выставочный зал разместится на двух земельных участках общей площадью почти 2,5 тысячи кв. метров, из них более 1,5 тысячи займет двухэтажное здание общей площадью 3,9 тысячи кв. метров. Застройщиком выступает ООО "Актив".

Добавим, что в октябре проект выставочного зала получил положительное заключение экспертизы.

Также сообщалось, что региональный минстрой выдал разрешение на реконструкцию лабазов на Черниговской набережной. В них обустроят гостиницы.

В 2023 году стартовал масштабный проект по реновации Черниговской набережной. На ней появятся жилые дома, общественные пространства, объекты торговли и социальной инфраструктуры. Общая площадь застройки составит 138,3 тысячи кв. метров.