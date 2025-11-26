Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Культура и отдых

ИИ выбрал 20 лучших ресторанов Нижнего Новгорода

26 ноября 2025 16:13 Культура и отдых
ИИ выбрал 20 лучших ресторанов Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

"Яндекс Еда" обновила свой ресторанный гид Ultima Guide по Нижнему Новгороду. В него вошли 20 ресторанов, которые, по мнению алгоритмов и людей, стоит посетить.

Сначала искусственный интеллект проанализировал больше тысячи ресторанов, кафе и баров по сотне разных параметров: насколько они популярны, как часто туда ездят на такси, какие у них отзывы, уникальная ли у них концепция и не входят ли они в сетевые бренды. В предварительный список попало 231 место.

Далее свои оценки дали 24 эксперта из ресторанной индустрии и около 12 тысяч пользователей, которые бывали в этих заведениях и оставляли мнения через сервисы Яндекса. При голосовании они учитывали вкус блюд, атмосферу, интерьер и сервис.

В итоге в финальный список вошли 20 ресторанов: "19", "Вспышка", "Гусь в яблоках", "Кусто", "Легенда", "Министерство завтраков", "Москва — Стамбул", "Пяткинъ", "Цейлон", "Юла", Dodici Grill, Le grill, Mitrich, Negroni, Pasters, Pinci, Red Wall, Ribs, Vinedo и Yale.

Некоторые заведения получили специальные награды. Например, Yale признали самым стильным за лучший интерьер, ресторан "19" получил отметку за отличный сервис. Эксперты выбрали Pinci, а пользователи — Negroni. А вот самым популярным по данным "Яндекс Карт" оказался ресторан "Министерство завтраков".

Напомним, летом в Нижнем Новгороде появилась гастрономическая карта с тремя маршрутами по городу и лучшим заведениям.

