Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2026 14:31
Более 1 млн рублей взыскали с ТСН за падение сосульки на автомобиль нижегородца
31 марта 2026 14:27
Тамара Карташева рассказала нижегородским студентам о важности чтения
31 марта 2026 13:57
Более 3 тонн сомнительных продуктов задержали в Нижегородской области
31 марта 2026 13:38
Земельные участки бойцам СВО могут заменить выплатами в Нижегородской области
31 марта 2026 13:20
Средний уровень начали заливать на станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде
31 марта 2026 13:02
Пять детсадов закрыли на карантин в Нижегородской области из‑за ОРВИ
31 марта 2026 12:30
В Минпросвещения опровергли планы сделать второй иностранный язык обязательным
31 марта 2026 12:14
МГЕР и НИУ Президентской академии подписали соглашение о сотрудничестве
31 марта 2026 12:09
Семья участника СВО оценила меры поддержки в Нижегородской области
31 марта 2026 12:03
Билайн запустил возврат денег за связь без объяснения причин
Более 1 млн рублей взыскали с ТСН за падение сосульки на автомобиль нижегородца

Судебные приставы добились взыскания значительной суммы с товарищества собственников недвижимости (ТСН) после падения сосульки на автомобиль. Владелец машины получил компенсацию в размере более 1,1 млн рублей, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде минувшей зимой с крыши одного из домов упала сосулька и серьёзно повредила припаркованную машину. Суд установил, что ТСН не обеспечило надлежащее содержание общедомового имущества, что и стало причиной инцидента.

В результате суд обязал организацию возместить владельцу автомобиля нанесённый ущерб.

Но поскольку ТСН не захотело отдавать деньги добровольно в установленные сроки, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере около 140 тысяч рублей и об взыскании долга с банковских расчётных счетов ТСН. Это позволило принудительно взыскать задолженность и восстановить права владельца повреждённого автомобиля.

Напомним, на фоне обильных снегопадов в Нижнем Новгороде произошли и трагические случаи. На улице Варварской из‑за схода снега с крыши погибла 19-летняя девушка, также пострадали несколько детей в центре города и мать с ребенком на Автозаводе.

Новости по теме
06 марта 2026 15:48
На Автозаводе запустили систему для поиска сосулек с помощью камер и ИИ
03 марта 2026 14:41
Эксклюзив
Штрафы за неубранный с крыш снег хотят увеличить в Нижнем Новгороде
20 января 2026 14:38
Нижегородская мэрия будет штрафовать за сосульки на зданиях с помощью "Дозора"
