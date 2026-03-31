Более 1 млн рублей взыскали с ТСН за падение сосульки на автомобиль нижегородца

Судебные приставы добились взыскания значительной суммы с товарищества собственников недвижимости (ТСН) после падения сосульки на автомобиль. Владелец машины получил компенсацию в размере более 1,1 млн рублей, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области.
В Нижнем Новгороде минувшей зимой с крыши одного из домов упала сосулька и серьёзно повредила припаркованную машину. Суд установил, что ТСН не обеспечило надлежащее содержание общедомового имущества, что и стало причиной инцидента.
В результате суд обязал организацию возместить владельцу автомобиля нанесённый ущерб.
Но поскольку ТСН не захотело отдавать деньги добровольно в установленные сроки, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере около 140 тысяч рублей и об взыскании долга с банковских расчётных счетов ТСН. Это позволило принудительно взыскать задолженность и восстановить права владельца повреждённого автомобиля.
Напомним, на фоне обильных снегопадов в Нижнем Новгороде произошли и трагические случаи. На улице Варварской из‑за схода снега с крыши погибла 19-летняя девушка, также пострадали несколько детей в центре города и мать с ребенком на Автозаводе.
