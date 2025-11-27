Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Происшествия

Дом с нарколабораторией конфискован в Нижегородской области

27 ноября 2025 09:20 Происшествия
Дом с нарколабораторией конфискован в Нижегородской области

В Нижегородской области по итогам апелляционного рассмотрения конфискован жилой дом, использовавшийся в качестве нарколаборатории. Имущество изъято в доход государства по инициативе прокуратуры.

Как сообщили в региональной прокуратуре, Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокурора на приговор Нижегородского областного суда. Ранее нижегородка была признана виновной в незаконном производстве наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и хранении прекурсоров (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ). Ей назначено наказание в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Судом установлено, что с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года осуждённая совместно со своим знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрела дачный дом в городском округе город Бор. В этом доме была организована лаборатория по производству мефедрона.

В результате оперативных мероприятий правоохранители пресекли преступную деятельность. Из незаконного оборота было изъято более 21 кг готового наркотического вещества.

Во время судебных прений гособвинитель настаивал на конфискации дома и прилегающего земельного участка. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении этого требования. Прокурор обжаловал данное решение, и апелляционная инстанция в итоге признала доводы прокуратуры обоснованными.

Дом и участок были конфискованы в пользу государства.

Ранее сообщалось, что две нарколаборатории по производству мефедрона закрыли в Богородском и Борском районах Нижегородской области.

Напомним также, что наркотики под видом чеснока пытались передать задержанному в ИВС Дзержинска.

